ศาลรธน. ตั้งรั้วกั้น-ติดป้ายเฉพาะจนท. เข้มความปลอดภัย วันชี้ชะตา ‘อิ๊งค์’ 29 ส.ค.

ศาลรธน. เตรียมมาตรการรักษาความปลอยภัย อ่านคำวินิจฉัยปมคลิปเสียง ‘แพทองธาร’ คุย ‘ฮุน เซน’ 29 ส.ค.
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) เวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนเตรียมออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของส.ว.จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เกี่ยวกับ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในเวลา 09.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ก่อน
โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ (28 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้นำแผงรั้วเหล็กมากั้นเพื่อควบคุมบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ร่วมทั้งกั้นบริเวณด้านหน้าบริเวรอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติทุกครั้งเมื่อมีการอ่านคำวินิจฉัย ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งโซนให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามทำข่าว พร้อมโทรทัศน์ 3 จอเพื่อถ่ายถอดการอ่านคำวินิจฉัย และหน้าอาคารเอ ยังมีจอโทรทัศน์ถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยให้กับประชาชนที่สนใจติดตามเรื่องนี้
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางศาลได้มีการประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าดูแลความปลอดภัยหลายร้อยนาย