ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด เปิด 4 ข้อเท็จจริง ยันทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบ 27 ส.ค. เป็นของใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดไทย ตรวจที่เกิดเหตุ ระบุ พบชิ้นส่วนเปลือกทุ่นระเบิด แบบ PMN-2 ใกล้เคียงพบอีก 2 ทุ่น ยัน เป็นระเบิดชนิดเดียวที่พบก่อนหน้านี้ที่เขมร ลักลอบนำมาวางไว้ใหม่
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์ กรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 68 เวลา 15.45 น. ที่ฝ่ายกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางไว้บริเวณด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอยืนยันว่า เป็นทุ่นระเบิดวางใหม่
1. จากการสำรวจและพิสูจน์ทราบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดของกองกำลังสุรนารี พบชิ้นส่วนเปลือกทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ แบบ PMN-2 ตกกระจายอยู่บริเวณปากหลุมระเบิด
2. ตรวจพบทุ่นระเบิด สังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่แบบ PMN-2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ทุ่น ณ บริเวณพื้นที่เกิดเหตุฯ ซึ่งมีสภาพใหม่โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
2.1 สีของตัวทุ่นระเบิดฯ ยังมีความเขียวสด
2.2 ตัวอักษร และตัวเลขที่ปรากฏบนตัวทุ่นระเบิดฯ ยังมีความคมชัดเจน
2.3 สลักนิรภัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ของทุ่นระเบิดฯ ยังมีสภาพใหม่
3.รูปแบบการวางทุ่นระเบิดฯ เป็นการวางในรูปแบบเดิมที่กัมพูชาใช้วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล กล่าวคือ มีลักษณะการวางเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีประมาณ 2-3 ทุ่น ซึ่งการวางลักษณะนี้ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงเจตนามุ่งทำร้ายทหารไทยอย่างชัดเจน
4.พื้นที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ดำเนินการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2563 และไม่มีการพบทุ่นระเบิดฯ PMN-2 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รายงานให้ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล(อนุสัญญาออตตาวา) ทราบเรียบร้อยแล้ว