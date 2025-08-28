โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปิยดา บุญเรืองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 19 ธ.ค.67

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปิยดา บุญเรืองขาว นั่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี (นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ 19 ธ.ค.67
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง น.ส.ปิยดา บุญเรืองขาว ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี (นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญเชี่ยวชาญ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี (นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568