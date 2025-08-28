รมช.กลาโหม กำชับ ทภ.1 แจ้งมวลชน ออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน รอกลไก GBC แก้ปัญหา

‘รมช.กลาโหม’ กำชับ ทภ.1 ขอความร่วมมือมวลชนที่เคลื่อนไหวบริเวณบ้านหนองจาน ออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย รอกลไก GBC แก้ปัญหา ยืนยันทำหน้าที่บนพื้นฐานผลประโยชน์ชาติ ไม่มีใบสั่งจากใคร
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุถึงสถานการณ์ไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ที่มีการเคลื่อนไหว นำมวลชน 2 ฝ่ายเข้ามาในพื้นที่ว่า ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 1 ประสานกับประชาชนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพราะเจ้าหน้าที่ห่วงใยความลำบากและความปลอดภัย พร้อมทั้งขอให้ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ได้ทำงานร่วมกันก่อน ในช่วงนี้จึงขอให้ออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัย เพราะหากประชาชนเกิดการปะทะกันเองจะเป็นเรื่องควบคุมได้ยาก แต่เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการเจรจา แต่ถ้าเหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ก็อาจจะกระทบได้
เมื่อถามว่า มีความเคลื่อนไหวของ “กัน จอมพลัง” ที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเรื่องการนำรถขนปฏิกูลเข้าในพื้นที่จะเป็นการยั่วยุหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลระบุว่า แล้วแต่สื่อมวลชนจะคิด แต่สิ่งสำคัญคือเป็นห่วงประชาชนมากกว่า
เมื่อถามว่า จะต้องเตือนสติคนไทยให้ระมัดระวังเรื่องนี้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ต้องขอฝากสื่อมวลชน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ โดยที่ฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่สามารถควบคุมมวลชนของกัมพูชา ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนได้เพียงอย่างเดียว
พล.อ.ณัฐพลยังกล่าวถึงแนวคิดการสร้างรั้วถาวรบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ว่าตามโรดแมปที่คิดไว้มีหลายเรื่อง แต่ต้องทำเป็นขั้นตอน ประเด็นสำคัญจะต้องทำเรื่องการหยุดยิงให้สมบูรณ์ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเจรจาตามกลไกของ GBC แต่ต้องทำเป็นขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา โดยร่างโรดแมปที่จะนำไปพูดคุยในที่ประชุม GBC ดำเนินการเสร็จในเบื้องต้นแล้วเพื่อเตรียมนำเสนอเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ในการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นงานยาก และมีหลายประเด็นที่จะนำไปพูดคุย โดยฝ่ายไทยจะยึดในหลักการความเป็นผู้มีวัฒนธรรมเพื่อตีกรอบการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
“ประเด็นหลักจะเป็นพูดคุยเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และปัญหาเรื่องชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ผู้แทนญี่ปุ่นขอประสานความร่วมมือ เนื่องจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา กระทบต่อผู้ประกอบการญี่ปุ่นในการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ” พล.อ.ณัฐพลกล่าว
รมช.กลาโหมกล่าวอีกว่า ดังนั้น หากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่ยุติก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ ซึ่งในฐานะรัฐบาลหนักใจจึงต้องพยายามสร้างสมดุลทุกเรื่องให้ดี โดยใช้กลไกที่มีอยู่ และเป้าหมายสุดท้ายคือจะต้องหยุดยิงโดยสมบูรณ์ พร้อมขอยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องและไม่มีใบสั่งจากใคร
นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพลยังปฏิเสธตอบคำถามเรื่องที่ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กับสมเด็จฯฮุน เซน ในวันพรุ่งนี้