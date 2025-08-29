รมต.น้ำ ส่งข้อความอวยพร นายกฯอิ๊งค์ รับข่าวดี หลังศาลรธน.นัดคำวินิจฉัย เผย กำลังใจดี
เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับฮุน เซน ในเวลา 15.00 น.ได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้าง ว่า
ได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจ อวยพรให้ได้รับข่าวดี โดยนายกรัฐมนตรี ยังใจดีอยู่ และหลังจากศาลอ่านคำวินิจฉัยแล้ว นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ประสานพูดคุยกัน แต่สำหรับตนจะสแตนด์บายรอ