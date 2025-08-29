ชูศักดิ์ ชี้ให้รอฟังคำวินิจฉัยศาลคดีคลิปเสียงนายกฯ เชื่อการเมื่องไทยไม่ตัน

“ชูศักดิ์” ชี้ให้รอฟังคำวินิจฉัยศาลปม “คลิปเสียงนายกฯ” ก่อนคาดเดา มองเจตนาดี เชื่อการเมื่องไทยไม่ตัน
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการของพรรคเพื่อไทย ต่อการอ่านคำวินิจฉัยของศาล ปมคลิปเสียงของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สนทนากับสมเด็จฮุนเซน ว่า ก็ไม่ได้เตรียมการอะไร หมายความว่ารอฟังผลคำวินิจฉัยของศาล ประมาณช่วงบ่ายสามโมงวันนี้แค่นั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า นักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ใครต่อใครหลายคนแล้ว ทุกฝ่ายก็บอกว่าเอาเจตนาดีต่อบ้านเมืองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดี ทั้งนี้มาถามตรงนี้ก็คาดเดากันไป ยังไม่รู้ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไร ฟังจากการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งหลายคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดี
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีคดีไหนที่ดูเจตนาเป็นหลักหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เจตนาเป็นเรื่องหลักอยู่แล้ว ไม่ว่าเรื่องอะไรทางแพ่งหรืออาญาว่าเจตนาเค้าทำเพื่ออะไร ไม่มีเจตนาร้ายต่อบ้านต่อเมือง ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ดูเจตนาเป็นหลักในทุกคดีรวมถึงคดีการเมืองด้วยใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ใช่ หากมีเจตนาดีต่อบ้านเมือง เจตนามีทั้งดีและไม่ดี ภาษากฎหมายเรียกว่ามีเจตนาประสงค์ต่อผล ดูจากที่ให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนว่าต้องการแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง
เมื่อถามถึงที่ถูกร้องในประเด็นจริยธรรม นายชูศักดิ์กล่าวว่า อันนี้รอศาลวินิจฉัยแล้วกัน ตนเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่าจริยธรรมร้ายแรงมี 6 ข้อก็ลองไปเช็กดูว่าเข้าข้อไหนบ้าง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องปกติในการเจรจา จะมีผลต่อการวินิจฉัยของศาลหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ก็ต้องประมวลโดยรวมทั้งหมด ตนคิดว่าในท้ายที่สุดรอฟังบ่ายนี้ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เมื่อถามว่า การดูเจตนาจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการตัดสินผู้กระทำผิดหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า อย่าไปพูดว่าผิดไม่ผิด แต่ที่พูดคือให้วิเคราะห์ว่าที่ท่านพูดอย่างนั้น มันมีเจตนาร้ายต่อบ้านเมืองหรือไม่ มีเจตนาอะไร ท่านบอกว่าท่านต้องการจะแก้ปัญหาประเทศซึ่งขณะนั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็ฟังได้อย่างนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าหลังจากบ่ายนี้สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร นายชูศักดิ์กล่าวว่า ก็ต้องดูก่อนว่าผลคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไร
เมื่อถามต่อว่า มีการเตรียมรับมือในเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ก็แล้วแต่สถานการณ์มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ว่ากันไป ก็ดูสถานการณ์ตอนนั้นแล้วกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตันใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ไม่มี
เมื่อถามถึง กรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถ่ายภาพร่วมกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นการส่งนัยยะอะไรทางการเมืองหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่มีอะไรหรอก อย่าไปคิดมาก