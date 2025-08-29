การเมือง

หมอมิ้ง ปัดตอบ สัญญาณดีหรือไม่​ ขอรอฟังคำตัดสินศาลอย่างเดียว​ บอก อิ๊งค์ เข้าทำเนียบลุ้นผลหรือไม่​ อยู่ที่เจ้าตัว

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนานายกรัฐมนตรีกับ​สมเด็จฮุนเซน​ ประธาน​วุฒิสภา​กัมพูชา​ มีสัญญาณ​ที่ดีส่งมาหรือไม่​ ว่า​ ขอให้รอฟังคำวินิจฉัย​เพียงอย่างเดียว​

เมื่อถามว่า ช่วงบ่ายวันเดียวนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ น.พ.พรหมมินทร์​ กล่าวว่า เดี๋ยวท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง