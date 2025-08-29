หมอมิ้ง ปัดตอบ สัญญาณดีหรือไม่ ขอรอฟังคำตัดสินศาลอย่างเดียว บอก อิ๊งค์ เข้าทำเนียบลุ้นผลหรือไม่ อยู่ที่เจ้าตัว
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนานายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีสัญญาณที่ดีส่งมาหรือไม่ ว่า ขอให้รอฟังคำวินิจฉัยเพียงอย่างเดียว
เมื่อถามว่า ช่วงบ่ายวันเดียวนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ น.พ.พรหมมินทร์ กล่าวว่า เดี๋ยวท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง