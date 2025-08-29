พท.เตรียมทีวี เกาะติดผลวินิจฉัยศาลรธน. มวลชนสวมเสื้อแดงสกรีนรูปอิ๊งค์ ให้กำลังใจ

พท.เตรียมจอทีวีเกาะติดลุ้นผลวินิจฉัยศาลรธน.ปมคลิปเสียง “นายกฯอิ๊งค์-ฮุนเซน” ฟากมวลชนทยอยเดินทางให้กำลังใจ พร้อมใส่เสื้อแดงสกรีนรูป “แพทองธาร”
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) ในประเด็น “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” และ “การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง” กรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เริ่มมีกลุ่มมวลชนผู้สนับสนุน และแฟนคลับพรรคเพื่อไทย พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงสกรีนหน้า น.ส.แพทองธาร โดยมีข้อความว่า นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ทั้งนี้บริเวณโรงอาหารของพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้สำหรับสื่อมวลชน กลุ่มมวลชน และกลุ่มผู้สนับสนุนที่ทยอยเดินทางมา พร้อมมีการติดตั้งจอโทรทัศน์ เพื่อถ่ายทอดสดช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น. บรรดา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อติดตามฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ทำการพรรคเพื่อไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งใจจะเดินทางเข้าให้กำลังใจนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่ได้เปลี่ยนแปลงเดินทางมารวมตัวกันที่ทำการพรรคเพื่อไทยแทน เช่นเดียวกับนายกฯ จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 14.00 น. เพื่อรอลุ้นผลคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญ และจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก่อนจะเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทย เพื่อเข้ามาทักทายกับบรรดา ส.ส.และมวลชนที่รอให้กำลังใจ