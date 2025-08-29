เปิดข้อสังเกต ทิชา ณ นคร ต่อกมธ.เสริมสร้างสังคมสันติสุข ชี้ไม่ให้น้ำหนัก เยาวชนโดนคดี112
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน ผอ.บ้านกาญจนา ที่ปรึกษากมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thicha Nanakorn ถึงการประชุม คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ กฎหมายนิรโทษกรรม โดยว่า
“ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ กฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละ
เห็นชื่อ “คณะกรรมาธิการ” หลายคนในพื้นที่สื่อ ในพื้นที่สาธารณะ “ความคิดดีนะ” ยิ่งรู้สึกดี
เห็นชื่อ “ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ” หลายคนก็รู้สึกดียิ่งขึ้น และยินดีรับเป็นหนึ่งในที่ปรึกษา
เข้าประชุมครั้งแรก “ส่วนตัวไม่โอเค” เหมือนไปผิดงาน คนที่ใช่ คือ ไม่ใช่ แต่ไม่เศร้า ไม่แปลกอะไร เข้าใจอยู่
เข้าประชุมครั้งแรก ในฐานะ “ที่ปรึกษาฯ” ตามระเบียบ คือ แสดงความคิดเห็นได้ แต่โหวตไม่ได้ จึงขอแสดงความคิดเห็น ตามที่เราเห็น เราคิด เรารู้ …
แต่ระหว่างแสดงความคิดเห็น กรรมาธิการบางคนแย้งว่า “ความคิดแบบนั้นมันทำให้การประชุมเสียบรรยากาศและมาไกลจากจุดนั้น“
จึงต้องบอกกลับไปว่า “มันก็ทำให้ฉันเสียเวลาที่ต้องมาประชุมเหมือนกัน หากมาแล้วไม่ส่งสาร ไม่สื่อสาร”
ครั้งที่ 2 ติดภารกิจเข้าประชุมไม่ได้ แต่ไม่ clear กับสิ่งที่ “ไม่ถูกให้น้ำหนัก ให้พื้นที่ นั่นคือ เด็ก เยาวชน ประชาชน คนหนุ่มสาว ในข้อกล่าวหา / ในความผิด มาตรา 112 ในร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณานิรโทษกรรม”
ครั้งที่ 2 ขอส่งเอกสาร “ข้อสังเกตของนางทิชา ณ นคร”
พร้อมกันนี้ ยังได้แนบข้อสังเกตกรณีร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข 3 ข้อ หวังให้ลูกหลานได้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย ภายใต้ความคิดที่แตกต่าง ทั้งการยอมรับคนอื่น และ ถูกคนอื่นยอมรับ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีคุณค่า มีพลัง มีอนาคตที่ปลอดภัยของทุกคนเป็นเดิมพัน