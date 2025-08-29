มท.คิกออฟ ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยพื้นที่ภาคกลาง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ห้องแซฟไฟร์ 203 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีนายขจร ศรีชวโนทัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้า และหัตถกรรมไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 1 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ นายช่างใหญ่กรมที่ดิน นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย
สำหรับคณะวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้แก่ ดร.ศรินดา จามรมาน (ครูต้อง) ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นายภูภวิศ กฤตพลนารา (คุณโรจน์) นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ ISSUE ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.แพรวา รุจิณรงค์ อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายขจร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยพระราชทานโครงการตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถรรมไทย มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย สร้างอาชีพสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้า ส่งเสริมและกระตุ้นการรังสรรค์ผ้าไทยให้มีความทันสมัยเป็นสากลอยู่เสมอ
นายขจร กล่าวต่อว่า และพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานอย่างหลากหลาย รวมถึงเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้า และหัตถกรรม เพื่อเน้นย้ำถึงขั้นตอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงมีพระประสงค์ให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย และสอดรับอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ พระองค์ยังทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือ “Thai Textiles Trend Book” โดยล่าสุดได้จัดทำเป็นเล่มที่ 6 คือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025–2026 ที่นำเสนอแนวคิดหลัก “อนาคตแห่งแฟชั่น: สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (Future Fashion: Creative Innovation for Sustainability)
นายขจร กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “สมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 39 พรรษา “สิริวัณณวรีนารีรัตนราชพัสตราภรณ์ : แรงบันดาลใจแห่งการสร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์ พระกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะด้านการสืบสาน รักษา / และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย รวมทั้งพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากลให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในมิติของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย และการสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
“ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ช่วยกันสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาด้านงานผ้า งานหัตถกรรม ที่จะได้เรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านผ้า และหัตถศิลป์ไทยในวันนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานผ้า จนอาจสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ดี และขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะช่วยกันรักษาชาติไทยให้คงความเป็นชาติ เพราะมีวัฒนธรรมไทย มีหัตถกรรมไทย และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คงอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยไปตราบนานเท่านาน” นายขจร กล่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบผ้าและงานหัตถกรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ทายาทและเยาวชนของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ที่สนใจในภูมิปัญญาด้านผ้าและงานหัตถกรรมไทย และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าและงานหัตถถถกรรมไทยสู่ชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้เพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เช่น ผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมในพื้นที่ภาคกลาง นิสิต นักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น