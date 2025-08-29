แกนนำ-ส.ส. ปชน. จ่อแถลง หลังศาลรธน. วินิจฉัย ‘อิ๊งค์’ พ้นเก้าอี้นายกฯ
เมื่อเวลา15.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่อาคารอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำการพรรคประชาชน โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ส.ส.ของพรรค เดินทางเข้าพรรคเพื่อติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัด ต่อคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 36 คนที่ขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (4)(5) กรณี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากคลิปสนทนาระหว่างน.สแพทองธาร กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา
โดยภายหลังมีคำวินิจฉัย พรรคจะมีการประชุมกัน ก่อนที่ในเวลา 17.00 น. จะมีการแถลงแนวทางของพรรคต่อไป