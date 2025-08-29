ประชาชาติ ประกาศ จับมือ เพื่อไทย ตั้งรัฐบาลเดิม แนะเรียกพรรคร่วมถกโดยเร็ว ปิดสุญญากาศลุยแก้ปัญหาปชช.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์หลังมติของศาลรัฐธรรมนูญให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากความเป็นนายกฯ และให้ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ว่า พรรคประชาชาติยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล และนำเสนอแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยต่อสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตามตนมองว่าพรรคเพื่อไทยควรเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศและไม่ให้เป็นปัญหาต่อการบริการหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
เมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าหากให้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลอาจไม่ได้รับความเชื่อมั่น นายซูการ์โน กล่าวว่า มั่นใจว่าไปได้ เพราะหากเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่าเสียงสนับสนุนปริ่มน้ำ และเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างที่เห็น คือ เน้นการตรวจสอบการทำงาน ดังนั้น สส.ต้องมีความรับผิดชอบให้มากกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้วในการทำงานต้องนโยบายเพื่อประโยชน์กับประชาชน
“การตั้งรัฐบาล พรรคประชาชาติพร้อมร่วมตั้งรัฐบาล จับมือกับพรรคเพื่อไทยเดินหน้าต่อไป เพราะตั้งแต่สมัยนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน หรือ น.ส.แพทองธาร พรรคประชาชาติ พร้อมจับมือร่วมเดินหน้า ส่วนความเชื่อมั่นนั้น วันนี้ยังไม่เห็นหน้าตาของ ครม.ใหม่ การวาดภาพไปก่อนคงไม่ได้” นายซูการ์โน กล่าว