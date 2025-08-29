เสื้อแดงน้ำตาริน ‘อิ๊งค์’ พ้นนายกฯ รับอุ่นใจ ยังมี ‘ชัยเกษม’ เป็นความหวัง เชื่อมั่นพท.บริหารปท.

มวลชนคนเสื้อแดง ปล่อยโฮ หลัง ‘อุ๊งอิ๊ง’ พ้นตำแหน่งนายกฯ ส่งกำลังให้ ‘ชัยเกษม’ เชื่อ เพื่อไทย กำลังบริหารประเทศไปในทางที่ดี
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ว่า “น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี” มวลชนได้ลุกขึ้นโห และตะโกนร้องเพื่อไทยสู้ต่อๆ เพื่อไทยสู้ๆ เข้าทางฮุนเซน
หนึ่งในผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่เดินทางมาเฝ้าติดตามคำวินิจฉัยอย่างใกล้ชิด คือ นางสาวไมเรียร์ สิงห์งาม ที่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ หลังได้ยินคำตัดสิน โดยได้เปิดใจกับสื่อทั้งน้ำตาว่า
“รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมองว่าคลิปเสียงที่ถูกกล่าวหาไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไร และเชื่อว่านายกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใด ๆ ที่จะทำให้ประเทศเสื่อมเสีย ที่ร้องไห้วันนี้ เพราะสงสารท่าน ท่านเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แต่ทำงานเต็มที่แล้ว อยากให้ศาลให้โอกาสท่านได้ทำงานต่อ พร้อมส่งกำลังใจให้นายกฯ ว่าไม่ต้องเสียใจ และขอให้มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองต่อไป”
ตลอดเวลาที่ติดตามการเมือง พรรคเพื่อไทยมักต้องเผชิญกับการสูญเสียนายกฯ จากคำตัดสินของศาลหลายครั้งแล้ว ในฐานะผู้สนับสนุน ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและผิดหวัง แต่ก็ไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินได้ เคารพในคำตัดสิน และวันนี้เชื่อเสมอมาว่าท่านจะรอด พอผลออกมาแบบนี้ก็ตกใจและเสียใจมาก
อย่างไรก็ตาม ตนยังมีความหวัง เพราะพรรคเพื่อไทยยังมี คุณชัยเกษม นิติสิริ หนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ ที่พร้อมทำงานต่อ และถึงแม้หากสุดท้ายพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล ตนก็ยังอยากเห็นรัฐบาลใหม่อยู่ครบวาระ และทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้
และถ้าหากนายกฯ คนใหม่ไม่ใช่จากพรรคเพื่อไทย ก็คงเสียใจอีก แต่ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้ทุกคน ทุกพรรค ร่วมกันทำงานเพื่อประเทศจริงๆ
ขณะที่ ตัวแทนมวลชนเสื้อแดง ที่ได้เดินทางมา ติดตามผลคำวินิจฉัยที่พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่ต้องตกใจอย่างน้อย มีนายชัยเกษม นิติสิริ เราคิดอยู่แล้วว่ารูปการจะออกมาเป็นแบบนี้ เราสนับสนุนเพื่อไทยไม่ว่าจะส่งใครลง เราจะยังขอเลือกพรรคเพื่อไทยตลอดไป นายชัยเกษมเป็นนายกฯ ต่อได้แน่นอน
เราเชื่อมั่นว่า พรรคร่วมรัฐบาล ไม่มีไปไหน เราจะเป็นกำลังใจยืนเคียงข้างกับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค พรรคเพื่อไทยถูกเลือกมา 12 ล้านเสียง ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเรามวลชนคนเสื้อแดง จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยตลอดไป และอย่าให้เผด็จการหรืออีกพรรคที่มีคดีฮั้วสว.อยู่ ได้เป็นรัฐบาล หากได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ประเทศชาติเจ๊งแน่ๆ
ด้าน นางเพ็ญ พินิจอักษร กล่าวว่า รู้สึกเสียใจมากเพราะไม่เคยคิดว่าผลการตัดสินใจจะออกมาเป็นแบบนี้ เนื่องจากขณะนี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหา โดยเฉพาะแนวชายแดน และคนไทยก็มาทะเลาะกันเองแบบนี้ ตนจึงคิดว่ามันไม่เป็นธรรม กับคนที่กำลังทำงาน อย่างไรก็ตามตนก็เคารพการตัดสินใจของศาล ที่ร้องไห้ไม่ได้เสียใจแต่รู้สึกเจ็บใจ ที่นายกของเรากำลังทำงานอยู่ดี ๆ แต่คนไทยมาทะเลาะกันเองแล้วไปโยงกับเขมร
“ ที่ผ่านมา นายกแพรทองธาร ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีดีมาตลอด ขอบคุณท่านนายกที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและมีจริยธรรม แต่ คำว่าจริยธรรมมันกว้างมาก เสียใจ ที่นายกจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 2 ท่าน ถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงอุ่นใจที่มี คุณชัยเกษม นิติสิริ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย พวกเราทุกคนก็ให้กำลังใจ ให้นายชัยเกษมบริหารประเทศต่อไปให้ได้ เพราะพรรคเพื่อไทยกำลังบริหารประเทศไปในทางที่ดี “ นางเพ็ญ กล่าว
