เมียสันติ พยักหน้ารับ พร้อมโหวต อนุทิน นั่งนายกฯ ปัดตอบคุย ‘ประวิตร’ หรือยัง?
จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3 ) เห็นว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกร้องขาดคุณสมสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (5) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถกร้องหยุดปฏิบัฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้หลุดนายกฯ-ครม.หลุดทั้งคณะทันทีนั้น
ต่อมาเวลา 16.18 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น เดินทางมาพร้อมกับ กลุ่ม 18 ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ เดินทางมาถึงพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ
ในเวลาต่อมา ประมาณเวลา 16.30 น. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ภรรยาของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายอัคร ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ และรองโฆษกพรรคประชารัฐ เดินทางกลับออกจากพรรคเพียงคนเดียว ภายหลังร่วมรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย
โดยผู้สื่อข่าวถามว่า พร้อมโหวตให้ นายอนุทิน เป็นนายกฯหรือไม่ ซึ่งเมื่อ นางวันเพ็ญ ฟังคำถามได้พยักหน้ารับ
ส่วน ส.ส.เพชรบูรณ์จะโหวตให้ทั้งหมดหรือไม่ หรือได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือยัง นางวันเพ็ญปฏิเสธตอบคำถาม
