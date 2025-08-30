มติศาลรธน.6:3″อิ๊งค์”พ้นนายกฯ ชี้สุจริตแต่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในคำร้องที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยสรุปว่า การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง เมื่อพิจารณาถึงเจตนา จึงเป็นเรื่องร้ายแรง จึงมีพฤติกรรมฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ทำให้ขาดคุณสมบัติ อาศัยเหตุผลข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้ว รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 วรรคหนึ่ง (1) โดยให้นํามาตรา 168 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต่อไป
โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เสียงข้างมาก โดยเสียงข้างมาก คือ นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และนายอุดม รัฐอมฤต วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 เสียง คือ นายปัญญา อุดชาชน นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เห็นว่า ผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5) และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 เสียง
คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม และนายอุดม รัฐอมฤต เห็นว่า ผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (5) ทั้งนี้ ให้นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จํานวน 3 คน คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายนภดล เทพพิทักษ์ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ เห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรง ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันที่อ่านคำวินิจฉัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงว่า ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม ขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอยืนยันว่าความบริสุทธิ์ใจ ความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมา ไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไป ไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองเลย อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ยึดมั่นเสมอนั่นคือชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทหาร พลเรือน ดิฉันตั้งใจจริงด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้ คลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการปะทะที่รุนแรงในวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขอยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆ
น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า คำตัดสินของศาลในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลัน เราก็ต้องมาช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ประชาชนทุกๆ คนต้องมารวมใจกันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉับพลันเช่นนี้อีก และดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติ นำประสบการณ์ นำความตั้งใจมาเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่อจากนี้จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้ประชาชนให้ได้ เพราะการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้ กินดีอยู่ดีได้ นั่นคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็ง เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพ ดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สุดหัวใจ เท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทำได้ และขอยืนยันเรื่องนี้ตลอดไป ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้โอกาส ขอบคุณคณะรัฐมนตรี ที่ทำงานร่วมกันมา ขอบคุณสื่อมวลชน ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ ทำให้ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป แน่นอนว่ามีส่วนไหนที่จะทำเพื่อช่วยประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ยินดีที่จะทำทั้งนั้น ต่อจากนี้ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกท่าน ช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป ดิฉันเองจะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดและคอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไป