นิพนธ์ ปรากฏตัวพรรคภท. ให้กำลังใจ ‘อนุทิน’ ยันไม่ได้มาในนามประชาธิปัตย์

‘นิพนธ์’ ให้กำลังใจ ‘อนุทิน’ ชี้ใครสนับสนุนก็โอเค ยันไม่ได้มาในนาม ‘พรรคประชาธิปัตย์’
เมื่อเวลา 17.03 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทยและอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการเดินทางมาในครั้งนี้
นายนิพนธ์ระบุว่า เดินทางมาให้กำลังใจ เพราะพูดคุยกันเป็นประจำกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคพรรคภูมิใจไทย อยู่แล้ว
นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า ตนไม่ใช่ ส.ส. แต่มาให้กำลังใจ ส่วนใครจะสนับสนุนตนก็ว่าโอเค ตนแค่มาให้กำลังใจ ซึ่งได้พูดคุยกับคนในกลุ่มของตนเองแล้ว และไม่ได้มาในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในกลุ่มของตนก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้แล้ว
