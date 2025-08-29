ธีรรัตน์ เผย กล้าธรรมช่วงอยู่ทำเนียบ คุยว่าจะทำงานร่วมกัน ชี้มีสิทธิคุย ภูมิใจไทย

ธีรรัตน์ เผยกำลังใจยังดี รับที่ทำเนียบ มอง กล้าธรรม มีสิทธิคุย ภูมิใจไทย ขอเวลาตรวจสอบงูเห่า
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รักษาการ รมช.มหาดไทย เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยว่า กำลังใจยังดีอยู่ กำลังทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคกล้าธรรมเปิดรับฟังข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทย น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ต้องรอดูการพูดคุยอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยกันได้ ทุกคนก็น่าจะมีเหตุผล
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคกล้าธรรมแล้วหรือไม่นั้น น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ช่วงที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะทำงานร่วมกันต่อไป ซึ่งก็ต้องรอทางฝั่งของพรรคกล้าธรรมแถลง
เมื่อถามถึงกระแสข่าว ส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นงูเห่า น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า มีภาพออกมาหรือมีข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกัน ส่วนจะมีความชัดเจนอย่างไรคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่ง
