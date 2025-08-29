เปิดชื่อ แม่ทัพภาค 1-2 ‘พล.ท.วีระยุทธ’ รับไม้ต่อแม่ทัพกุ้ง คุมชายแดนไทย-กัมพูชา

สภากลาโหม ไฟเขียว ‘ชิษณุ-อมฤต’ ขยับชิงผบ.ทบ.ปี 70 เช็กชื่อ มทภ.1-มภท.2 คนใหม่
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.35 น. ก่อนการประชุมสภากลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ร่วมประชุม โดยใช้เวลาหารือประมาณ 45 นาที
หลังจากนั้นจึงเข้าประชุมสภากลาโหม ในเวลา 14.20 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำวินิจฉัยคดี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งมีคำวินิจฉัยพ้นตำแหน่ง และ ครม.พ้นจากตำแหน่งยกชุด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารที่เสนอให้พิจารณาเห็นชอบ ได้แก่ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ (ตท.24) เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26) เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ตท.24)
ขณะที่ กองทัพบก ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนผู้บัญาการทหารบก เนื่องจาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ยังไม่เกษียณอายุราชการ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ 5 เสือ ทบ.โดยมีชื่อของ พล.อ.ชิษณุพงษ์ รอดศิริ ผช.ผบ.ทบ. ขึ้นเป็น รองผบ.ทบ. พล.ท.อมฤต บุญสุยา (ตท.27) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26) ผบ.นสศ.เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ (ตท.26) เป็นเสนาธิการทหารบก โดยมีชื่อ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2
