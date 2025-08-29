เพื่อไทยแถลงด่วน ต่อสาย ดีล ปชน.ชี้หากภท.เป็นรัฐบาล โดนล้มเขากระโดง-ฮั้วส.ว.
เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย รักษาการนายกฯ แถลงด่วนว่า ยืนยัน รัฐบาลยังจับมือกันเหนี่ยวแน่น พร้อมทำงาน เสียงรัฐบาลยังเหมือนเดิม และในข้อเสนอไม่ว่าของฝ่ายใด อะไรเป็นแนวทางเดียวกับพรรค เราก็พร้อมพิจารณา พร้อมรับความคิดจากทุกๆฝ่ายที่จะร่วมมือกันเราได้ให้รัฐบาลมั่นคง และทำงานให้ประชาชนได้ สิ่งที่พรรคประชาชนเสนอเงื่อนไข แม้ภูมิใจไทยตอบรับแล้ว เราก็เห็นว่าที่พรรคประชาชนเสนอ ก็ไม่แตกต่างจุดยืนกับเรา เราก็อยากสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรม อยู่ระหว่างการติดต่อพูดคุยกันอยู่ ส่วนภูมิใจไทย จะทำตามเงื่อนไขได้หรือไม่ ก็ต้องถามพรรคประชาชนว่าเชื่อมั่นขนาดไหน ทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยยังมีแคนดิเดตชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ ซึ่งก็ต้องรับฟังให้ทั่วหน้า
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรายืนยันพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าภารกิจสร้างความเชื่อมั่นให้การเมืองในประเทศ ก็จับมือร่วมกัน เรื่องตั้งพรรคก็เป็นหน้าที่ของพรรค ส่วนรัฐบาลพรุ่งนี้จะตั้งรักษาการนายกฯใหม่ และเลขาธิการนายกฯใหม่
เมื่อถามว่าภูมิใจไทย บอกว่ามี 280 เสียง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าเขามี 280 เสียง ก็เป็นรัฐบาล ก็ต้องถามเขาว่าจริงไหม แต่ตอนนี้เราเป็นรัฐบาลอยู่ ก็อยู่ที่ว่าใครมีเครดิตแค่ไหน แต่หากเขาเป็นรัฐบาล อะไรที่เพื่อไทยทำมา ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดง หรือฮั้ว ส.ว. ก็ต้องกลับไปศูนย์หมด ประชาชนก็คงเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้ว