สภา ร่อนหนังสือด่วน นัดประชุม 3-5 ก.ย. เรียกส.ส.สแตนด์บาย โหวตนายกฯคนใหม่

‘สำนักเลขาฯสภา’ ออกหนังสือนัดประชุม 3-5 ก.ย.นี้ ‘อาพัทธ์’ เผย เตรียมเผื่อไว้ รอโหวตนายกฯ ใหม่ หลัง ‘อิ๊งค์’ หลุด หาก ‘วิปสองฝ่าย’ ตกลงกันได้ สามารถเพิ่มเข้าระเบียบเป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือเรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568 และครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นไปเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ ซึ่งว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ กล่าวว่า เป็นการเพิ่มวัน เพื่อเตรียมรอไว้ หากวิปทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันได้แล้ว ก็จะต้องมีการส่งเรื่องมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นสามารถบรรจุลงระเบียบวาระเป็นกรณีพิเศษได้