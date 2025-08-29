อิ๊งค์-ทักษิณ ออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย ปัดตอบสื่อ ก่อนขึ้นรถกลับทันที

‘อิ๊งค์-ทักษิณ’ ปัดตอบสื่อหลังศาลรธน.วินิจฉัย ‘แพทองธาร’ พ้นตำแหน่งนายกฯ
เมื่อเวลา 20.14 น. ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทยพร้อมกล่าวทักทายสื่อมวลชนสั้นๆ ว่า “อ้าว ยังไม่กลับกันอีกเหรอ”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีการพูดคุยกับทางด้านของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นอย่างไรบ้าง แต่ น.ส.แพทองธารไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน เพียงแค่ยิ้มรับแล้วเดินขึ้นรถโดยทันที
โดยก่อนหน้านี้เวลา 19.46 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย โดยทันทีที่ นายทักษิณ ปรากฏตัวออกมามีมวลชนผู้สนับสนุนมอบพวงมาลัย พร้อมสวมกอดและนายทักษิณได้โบกมือทักทายสื่อมวลชน โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ พร้อมทั้งถามถึงฝั่งพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าทาบทามหาพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อตั้งรัฐบาล ซึ่งนายทักษิณไม่ตอบคำถาม จากนั้นขึ้นรถออกจากพรรคเพื่อไทยทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักวิชาการ ชี้ 3 สูตรตั้ง ‘นายกฯคนใหม่’ ยังมีข้อจำกัด ห่วงศก.รูดเหลือ 1.2%
- ญาติเปิดหลักฐานเพิ่ม เจ้าอาวาสซ้อมเพื่อนเณรจนเป็นแผลทั้งตัว เจ้าคณะจังหวัดลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด
- อนุทิน ยัน เสียงโหวตนั่งนายกฯพอ ไม่ต้องพึ่งงูเห่า ย้ำ ภท.-ปชน.มีแนวทางร่วมกันคือยุบสภา
- จับเครือข่ายถอนเงินให้แก๊งคอล กลางห้างเมืองแปดริ้ว ยึดเงินสดกว่า 7.7 แสน ในบัญชีอีก 7.9 แสนบาท