การเมือง

อิ๊งค์-ทักษิณ ออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย ปัดตอบสื่อ ก่อนขึ้นรถกลับทันที

‘อิ๊งค์-ทักษิณ’ ปัดตอบสื่อหลังศาลรธน.วินิจฉัย ‘แพทองธาร’ พ้นตำแหน่งนายกฯ

เมื่อเวลา 20.14 น. ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทยพร้อมกล่าวทักทายสื่อมวลชนสั้นๆ ว่า “อ้าว ยังไม่กลับกันอีกเหรอ”

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีการพูดคุยกับทางด้านของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นอย่างไรบ้าง แต่ น.ส.แพทองธารไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน เพียงแค่ยิ้มรับแล้วเดินขึ้นรถโดยทันที

โดยก่อนหน้านี้เวลา 19.46 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย โดยทันทีที่ นายทักษิณ ปรากฏตัวออกมามีมวลชนผู้สนับสนุนมอบพวงมาลัย พร้อมสวมกอดและนายทักษิณได้โบกมือทักทายสื่อมวลชน โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ พร้อมทั้งถามถึงฝั่งพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าทาบทามหาพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อตั้งรัฐบาล ซึ่งนายทักษิณไม่ตอบคำถาม จากนั้นขึ้นรถออกจากพรรคเพื่อไทยทันที

