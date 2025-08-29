อนุทิน ยัน เสียงโหวตนั่งนายกฯพอ ไม่ต้องพึ่งงูเห่า ย้ำ ภท.-ปชน.มีแนวทางร่วมกันคือยุบสภา

‘อนุทิน’ โว เสียงโหวตนายกฯพอแล้ว ไม่ใช่เสียงข้างน้อย ไม่ต้องพึ่งงูเห่า บอก เงื่อนไข ภท.ตรง ปชน.มากกว่า พท. เพราะมุ่งยุบสภา ระบุ ทำงาน 4 เดือน ไม่ใช่ปัญหา
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี แกนนำพรรค นายภราดร ปริศนานันกุล สส.อ่างทอง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมายังพรรคกล้าธรรม โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จากนั้นมีการปิดห้องพูดคุยกันระหว่างแกนนำพรรค
ต่อมาเมื่อเวลา 20.30 น. นายอนุทิน เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ไม่ได้มาทาบทาม เราเข้าใจกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้เสียงครบ 280 หรือยัง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่อยากพูดเรื่องเสียง เราทำการเมืองมา อย่าเอาเรื่องจำนวนเสียงมาเป็นตัวตั้ง เมื่อถามว่า หากเสียงส่วนใหญ่ของพรรคประชาชน (ปชน.) ไม่เห็นด้วยในการโหวตให้นายอนุทิน อาจจะทำให้ไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมาก หรือเสียงอาจจะเกินไม่มากพอ นายอนุทินกล่าวว่า ตนได้หารือกับพรรค ปชน.และได้นำกรอบของพรรค ปชน.มาแจ้งให้กับทางหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค กธ.ทราบ และได้มีการสอบถามในเรื่องข้อสงสัยต่างๆ ก็ได้อธิบายและชี้แจง ซึ่งเป็นไปตามที่หัวหน้าพรรค ปชน.แถลงว่า เงื่อนไขมีอะไรบ้าง ซึ่งมีการหารือเรื่องรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ กันครบถ้วนหมดแล้ว
เมื่อถามว่า ตอนนี้ถือว่าปิดดีล 250 เสียงหรือยัง นายอนุทินกล่าวว่า เลิกใช้คำว่าดีลเถอะ นี่เป็นเรื่องของการบริหารประเทศ เราต้องหาคนที่มีความเข้าใจตรงกัน สิ่งสำคัญที่สุดของวันนี้คือ ความสามัคคี การทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ขัดแข้งขัดขากัน ไม่ทำลายกัน เอาประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ตอนนี้พวกเราทุกคนเห็นตรงกัน
เมื่อถามถึงกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) สามารถรับเงื่อนไขของพรรค ปชน.ได้ จะทำให้เกิดความสับสนหรือหวั่นไหวกับพรรค ปชน.หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตรงนี้ต้องไปถามพรรค ปชน. แต่ยืนยันว่า พรรค ปชน.ก็พูดคุยกับเรา ซึ่งลงไปในรายละเอียดมากพอสมควรแล้ว
เมื่อถามอีกว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค พท.ระบุว่าแนวทางของพรรค พท.ไม่แตกต่างจากพรรค ปชน. นายอนุทินกล่าวว่า ตนคิดว่าแตกต่าง เพราะพรรค ปชน.กับพรรค ภท.และพรรคที่จะมาร่วมหรือมวลหมู่ ส.ส.ที่จะมาร่วม เห็นว่าควรจะคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ถ้าถามว่าตรงนี้มีความแตกต่างหรือไม่ ตนคิดว่าเราเห็นพ้องเรื่องนี้กันมานานแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ณ วันนี้จุดยืนของนายอนุทินและพรรค ภท.ในการจัดตั้งรัฐบาลคืออะไร นายอนุทินกล่าวว่า คือการคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน เพราะประเทศบอบช้ำมา มีปัญหามา เป็นขั้วฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล มันปริ่มมาก สภาก็ล่ม ไปกันไม่ได้ เราไม่อยากให้มีการแตกความสามัคคีกัน มีเรื่องของคนพูดถึงการไม่รักชาติ ซึ่งตนไม่เชื่อ ทุกคนรักชาติหมด เราต้องให้เรื่องเหล่านี้มันหมดไปแล้วไปในเซ็ตใหม่ ให้ประชาชนเลือกเข้ามาเลยว่าใครควรจะมาบริหารประเทศหลังจากนี้
เมื่อถามว่า คาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเสร็จในวันไหน นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าเราหารือกันแล้ว มีเสียงสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกฯอย่างไร เมื่อถามว่า ที่พูดว่าจะเป็นรัฐบาลและคืนอำนาจประชาชน หมายความว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไปยุบสภาใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ถูกต้องครับ ยุบสภาแล้วให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เราคุยกับทุกพรรคที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกัน แต่วันนี้พรรค กธ.และ ส.ส.อีกหลายสิบคนเราแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเราไปในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้น ถามว่าตอนนี้เสียงพอหรือไม่ ที่จะทำให้ผ่าน ก็ต้องบอกว่าพอ และต้องไม่มีคำว่างูเห่า เชื่อว่าระบบงูเห่าเป็นเรื่องโบราณ ต้องไม่มี
เมื่อถามว่า อะไรทำให้มั่นใจว่าจะได้เสียงเกินครึ่งหนึ่ง นายอนุทินกล่าวว่า “ก็พรรค กธ.นี่ไงครับ” เมื่อถามถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะมาทั้งพรรคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกพรรคที่มาคุยกันอยู่แล้ว พรรค พปชร.ก็พูดคุยกันแล้ว เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีคนจากพรรค พท.มาสนับสนุนด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่าให้แต่ละท่านได้พูด อย่างวันนี้ก็มีหลายกลุ่มที่ได้มาแสดงเจตจำนงที่พรรค ภท. ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่พรรค ภท. เมื่อถามอีกว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มาครึ่งหนึ่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้เจ้าตัวเป็นผู้แถลงดีกว่า
เมื่อถามว่า การที่พรรค ปชน.จะโหวตให้นายอนุทิน จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีภารกิจชัดเจนเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะให้ดี ทำสิ่งที่ยังจำเป็นต้องทำเพื่อประเทศ เพื่อประชาชนแล้วคืนอำนาจเลย ส่วนเงื่อนไขของพรรค ปชน.ที่ให้อยู่แค่ 4 เดือน นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าเราตั้งใจทำงาน เดือนเดียวก็ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ เรื่องเวลาไม่ใช่สำคัญ
เมื่อถามย้ำว่า กับพรรค ปชน.ต้องทำสัตยาบันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า พูดจริงๆ พรรค ปชน.ควรจะข้อตกลง ควรจะมีสัตยาบันอะไรกันให้มันชัดเจน เพราะมันมีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้