สะพัด! ดีลลับ ภูมิใจไทย-พรรคประชาชน เสนอ 8 เก้าอี้รัฐมนตรี ส่งนอมินีนั่งแทน

สะพัด เปิดดีลลับ ภูมิใจไทย-พรรคประชาชน เสนอ 8 เก้าอี้รัฐมนตรี ส่งนอมินีนั่งแทน สะพัด สส.พรรคประชาชน ค้านโหวตหนุนให้ภูมิใจไทย
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี ปมคลิปเสียงฮุนเซน ทำให้การเมืองกลับมากระเพื่อมและเคลื่อนไหวหนักอีกครั้ง
โดยเฉพาะฝั่งพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่เดินทางส่งเทียบเชิญพรรคการเมืองมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยเริ่มเดินสายไปยังพรรคแรกอย่าง พรรคประชาชน
ซึ่งพรรคประชาชน ยื่นเงื่อนไขสำคัญในการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกฯคนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขคือ
1.นายกฯ คนใหม่จะต้องยุบสภา ภายใน 4 เดือน ตั้งแต่ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสส.รเป็นการทั่วไป
2.คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
3.พรรคประชาชน ยืนยันจะไม่ร่วมรัฐบาล และทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไป โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชน ไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในครม.นี้
หลังการพบปะและหารือระหว่างแกนนำพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ฝั่งพรรคภูมิใจไทยได้ออกแถลงการณ์ตอบรับข้อเสนอของพรรคประชาชนใน 3 ข้อนี้ในทันที
แต่กระแสที่พรรคประชาชนจะยอมยกมือโหวตให้กับพรรคการเมืองที่รับเงื่อนไข 3 ข้อนี้ โดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่เข้ามาพูดคุยและรับเงื่อนไขนี้ ทำให้เกิดกระแสต่อต้านและแรงกระเพื่อมหนักในพรรคประชาชนเองเช่นกัน
เนื่องจาก สส.พรรคประชาชนบางส่วน ไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาชนจะโหวตให้แคนดิเดตพรรคภูมิใจไทย ทำให้ สส.พรรคประชาชนบางส่วนเริ่มจับกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นต่อต้านในการจะโหวตหนุนครั้งนี้
ที่สำคัญยังมีกระแสข่าวด้วยว่า ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน ยังมีดีลสำคัญ นั่นคือ โควต้ารัฐมนตรี 8 ตำแหน่ง โดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีทั้ง 8 เก้าอี้ จะใช้นอนินีเข้ามานั่งแทน
