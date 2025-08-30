พท.ลั่น รัฐบาลขั้วเดิม ชู ชัยเกษม นายกฯ ภท.บุกคุยปชน.-กธ.ช่วยโหวตหนุนอนุทิน

พท.ลั่น”รบ.ขั้วเดิม” ชู”ชัยเกษม”นายกฯ ภท.บุกคุยปชน.-กธ.ช่วยโหวตหนุนอนุทิน
เมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย แถลงภายหลังประชุมหารือกับหัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดิม หลังศาลรธน.ตัดสินคดีน.ส.แพทองธาร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ว่า จากสถานการณ์ในวันนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตามที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเราทุกคนได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี คิดว่าสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ควรอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน เราไม่อยากให้เกิดสุญญากาศจะเป็นปัญหา
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราได้คุยกันแล้วว่าเรายังจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลในช่วงรักษาการให้ต่ออย่างดีที่สุด เพื่อทำให้งานต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการแก้ไขปัญหาประชาชน และตกลงกันว่าจะยังจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล โดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการดำเนินการที่จะทำให้มีการจัดตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศ นี่เป็นหัวใจหลักสำคัญ เราอยากให้กระบวนการประชาธิปไตยได้ดำเนินการไปต่อเนื่อง โดยหลักเป็นแบบนี้
ทั้งหมดที่มาคุยกันวันนี้มีพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งหมดที่เป็นรัฐบาลเรายังร่วมมือกันอยู่ หลังจากนี้ต่อไปเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่ดำเนินการต่อไป เลือกนายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จและจะรายงานให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทราบเป็นระยะในการดำเนินการ ถ้าสภาเปิดเมื่อไหร่ กระบวนการเลือกตั้งนายกฯก็จะเกิดขึ้นและเป็นไปให้เร็วที่สุดให้ระบอบประชาธิปไตยกลไกรัฐบาลทำงาน ประชาชนเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคกล้าธรรมไม่ได้มาร่วมวันนี้จะทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเหลือกี่เสียง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตอนนี้ยังมีครบ และเรายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะมีความชัดเจน ตรงนี้เป็นแค่รายงานข่าว เรายังไม่ได้รับรายงาน ฉะนั้นถือว่าเรายังจับมือร่วมกัน ส่วนจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปดำเนินการต่อ
เมื่อถามว่ารัฐมนตรีบางคนที่ไปปรากฏตัวร่วมกับพรรคฝ่ายค้านบางพรรค จะพิจารณาอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาหรือดำเนินการอะไร หลักการสำคัญในวันนี้คือต้องให้ประเทศได้รับความเชื่อมั่น เรายังเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ และพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ไม่มีปัญหาฃเมื่อถามว่าจะเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เดี๋ยวต้องคุยกันให้เป็นไปตามกระบวนการ รวมถึงพิจารณารายละเอียดของพรรคร่วมอื่นด้วย ส่วนจะใช้เวลากี่วันในการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้เวลาให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรม ยังยืนยันอยู่หรือไม่ ว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไป นายภูมิธรรมกล่าวว่า แม้วันนี้จะไม่ได้เข้ามาร่วมแถลง แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไป คิดว่ายังร่วมมือกันทำงานได้ต่อไป
เมื่อถามว่า การที่มีตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติบางส่วนไปปรากฏตัวกับพรรคฝ่ายค้าน จะทำให้เสียงไม่ครบหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า จะรู้อีกทีคือวันที่เราตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรี ตรงนี้ใครไปตรงไหนกินข้าวกับใคร เป็นเรื่องปกติ เรายังสรุปตรงนี้ไม่ได้ ต้องรอให้แจ้งอย่างเป็นทางการ ขอย้ำว่าพรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่อย่างดีและจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อมอบหมายงาน
เมื่อถามถึงเงื่อนไขพรรคประชาชนที่จะยกมือสนับสนุน ผู้ที่รับให้กับผู้ที่รับเงื่อนไข เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาภายใน 4 เดือน
เวลา 18.50 น. วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรคภูมิใจไทย เดินทางไปหารือแกนนำพรรคประชาชน ที่ทำการพรรคประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือร่วมกันกว่า 1 ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนายภารดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โดยมี นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ลงมาส่งที่รถ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอนุทินว่า การพูดคุยเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า “ก็คุยกัน” เมื่อถามว่า พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทินหัวเราะเบาๆ ก่อนจะตอบว่า ขอกลับไปประชุมพรรคก่อน สำหรับเงื่อนไขที่เห็นพ้องตรงกันโดยไม่มีข้อสงสัยคือ การยุบสภา คืนอำนาจ ก่อนจะกล่าวย้ำว่า เห็นพ้องตรงกันหมดที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนได้แถลง หลังจากนี้ตนเองจะเดินทางไปพรรคกล้าธรรม
ด้าน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รายละเอียดการเจรจาขอให้นายอนุทินเป็นผู้ให้ข่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขของพรรคประชาชน 3 ข้อ และการเจรจาวันนี้ ผลเป็นบวกกับพรรค เพราะว่ามีเจตนาเดียวกัน ในการหาทางออกให้กับประเทศ
ขณะที่ นายศรายุทธิ์ เปิดเผยว่า นายอนุทินยอมรับสิ่งที่เราได้สื่อสารออกไปครบทุกข้อ
ต่อมาเวลา 19.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรค เดินทางไปยังพรรคกล้าธรรม โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จากนั้นมีการปิดห้องพูดคุยกันระหว่างแกนนำพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินเกมเร็วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย เบื้องต้นมีรายงานว่า สามารถรวมเสียงได้ทะลุ 280 เสียงแล้ว ประกอบด้วย ภูมิใจไทย 69 เสียง พรรคประชาชน 143 เสียง พรรคกล้าธรรม 25 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 20 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 4 เสียง พรรครวมไทยสร้างชาติ กลุ่มของ นายสุชาติ ชมกลิ่น 16 คน พรรคเล็ก 4 เสียง พรรคไทยสร้างไทย 2 เสียง พรรคเป็นธรรม 1 เสียง
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า มีส.ส.ภาคอีสานพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ที่จะมาสนับสนุนยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีปัญหาไม่เชื่อมั่นเสถียรภาพของรัฐบาลที่คะแนนนิยมตกต่ำ และประสบปัญหาเรื่องการดูแลสส.ไม่ทั่วถึง