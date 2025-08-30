สุรพงษ์ ยังไม่ได้คุย ศักดิ์ดา หลังขนก๊วนหนุน ‘อนุทิน’ เชื่อมีไม่ถึง 10 เสียง ยันส.ส.เมืองกาญจน์ ยังอยู่ครบ

สุรพงษ์ ยังไม่ได้คุย “ศักดิ์ดา” ขน สส.หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ไม่เชื่อมีไปด้วยถึง 10 เสียง ยืนยัน ส.ส.เมืองกาญจน์ ยังอยู่ครบ
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.เวลา 09.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย จังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นำ 10 ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไปสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายศักดา แต่ยืนยันว่า ส.ส.กาญจนบุรี ยังอยู่ครบ ยกเว้นที่เป็นข่าว
ส่วนที่นายศักดา อ้างว่ามี ส.ส.กว่า 10 เสียงนั้น นายสุรพงษ์ กล่าวว่า น่าจะเป็นจังหวัดอื่น และเชื่อว่า ขณะนี้ ใครมีจำนวน ส.ส.เท่าไร ก็ยังไม่มีความแน่ชัด
เมื่อถามว่า เชื่อนายศักดา จะมี ส.ส.ในมือถึง 10 เสียงหรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้