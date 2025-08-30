ชัยชนะ ยัน ไม่ถูก  ภูมิใจไทย ทาบ ให้ไปถาม นิพนธ์เอง ปมไปร่วมแถลงข่าว ปชป.ประชุมกกบห.พรุ่งนี้

เฉลิมชัย เรียกประชุม กก.บห. ปชป.บ่ายพรุ่งนี้ ขณะที่ ชัยชนะ ยืนยัน ไม่ถูก ภูมิใจไทย ทาบ ย้ำ เข้าใจ แล้วไปต่อ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนว่าถูกพรรคภูมิใจไทยทาบทามไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ รวมถึงกระแสข่าว ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 4 คนไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแล้ว โดยเปิดเผยเพียงสั้นๆ ว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค ในเวลา 15.00 น.
ขณะที่ นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคฯกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ถูกพรรคภูมิใจไทยทาบทาม พร้อมย้ำว่า “ เข้าใจแล้วไปต่อ” ตามชื่อหัวหน้าพรรค ส่วนที่ มีข่าวว่า ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน จะย้ายขั้วไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนั้น ส่วนตัวไม่ทราบ และยืนยันได้ว่า ไม่มี ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปอย่างแน่นอน
นายชัยชนะ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์ยังอยู่ครบเหมือนเดิม ตามมติของพรรค ทุกอย่างที่จะดำเนินการต้องผ่านมติของพรรค และขณะนี้มติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ข่าวที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อย ไม่รู้แหล่งที่มาของข่าว
ส่วนที่มีภาพของนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อคืนนี้ (29 สิงหาคม) โดยจะมีนายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชาย รวมถึง ส.ส.ของจังหวัดสงขลา ย้ายไปภูมิใจไทยนั้น นายชัยชนะกล่าวว่า ต้องถามตัวนายนิพนธ์เอง
นายชัยชนะ กล่าวย้ำอีกครั้งว่า หากจะถูกทาบทามอีก ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะต้อง“ไปต่อ” ตามที่หัวหน้าพรรคเคยบอกไว้ ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว และตนได้สอบถามไปยังนายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ว่าไม่มีปัญหา ทุกคนยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนเรื่องการลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส. แต่จะต้องผ่านมติพรรคก่อน