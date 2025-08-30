อยู่ฝั่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์! เดชอิศม์ ลั่น ปชป. ยังหนึ่งเดียว ไม่ทิ้งเพื่อไทย รับถูกทาบให้พลิกขั้วจริง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ว่า “ยังหนึ่งเดียว”
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการติดต่อมาจากขั้วตรงข้ามบ้างหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า มีบ้าง
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันจะยังคงอยู่กับฝั่งพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า อยู่ฝั่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์