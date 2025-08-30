พงศ์กวิน เชื่อ คนนามสกุล‘จึงรุ่งเรืองกิจ’ คุยกันง่ายกว่า ชี้ เพื่อไทย กำลังรวมเสียงรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 09.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการรวบรวมเสียงรัฐบาล ว่า ทีมพรรคเพื่อไทยดำเนินการอยู่
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แล้วหรือไม่ว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ก็คงเหมือนเดิม เราก็คงต้องมีการรวบรวมเสียงให้ได้แค่นั้นเอง
เมื่อถามว่าการที่นายสุริยะไปพูดคุยกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะนามสกุลเดียวกันจะทำให้ การพูดคุยง่ายขึ้นและสามารถเอนเอียงมาทางพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่คิดว่าคงจะคุยกันได้ง่ายกว่า
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยสามารถรับข้อเสนอของพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบเพราะแกนนำคุยอะไรกันบ้าง