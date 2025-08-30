การเมือง

เอม โพสต์ให้กำลังใจอิ๊งค์ การพูดครั้งสุดท้ายมีแต่ความจริงใจ เพิ่มความแข็งแกร่ง อะไรเกิดแล้วย่อมดีเสมอ

นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาวของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์อินสตาแกรม หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธา พ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568 อีกหนึ่งวันที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
จากมุมมองของเอม…ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของใจ ต้องขนาดไหน…ถึงจะรวบรวมสติ…เดินลงมาและพูดสดจากใจ การจัดการอารมณ์และย่อยสิ่งต่างๆในช่วงเวลาไม่กี่นาที มันช่างน่าทึ่ง…

การพูดครั้งสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลของนายกในดวงใจ…ยังคงมีแต่ความจริงใจเหมือนทุกๆครั้ง สำหรับเราที่ยืนฟังข้างๆนั้น มันท่วมท้น และกินใจ…สง่างาม…จนนาทีสุดท้ายที่ก้าวออกจากทำเนียบ

คุณค่าและความดีในตัวของน้องไม่ได้ลดลงหรือจางหายไปไหน…ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคุณค่าและความมุ่งหวังเจตนาดีของน้องไปได้…แต่กลับยิ่งทำให้เราได้มีประสบการณ์ ได้มีโอกาสผ่านบททดสอบของชีวิตที่ท้าทายแล้วท้าทายอีกนี้…และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ใจเราไปอีก อะไรเกิดแล้วย่อมดีเสมอ

#นายกในดวงใจ #ภูมิใจในตัวนายกอิ๊งค์ที่สุด

