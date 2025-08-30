สุริยะ ยันเกิน 100% ยังอยู่กับเพื่อไทย มั่นใจเป็นรัฐบาลต่อ เมิน ศักดิ์ดา ชิ่งหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ

สุริยะ ยันเกิน 100% ยังอยู่กับเพื่อไทย มั่นใจเป็นรัฐบาลต่อ เมิน ศักดา ชิ่งหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ
เมื่อที่วันที่ 30 ส.ค. เวลา 09.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่า พรรคเพื่อไทย ได้มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคฯ เป็นผู้เจรจา และขอให้รอฟังจากนายภูมิธรรม
ส่วนตนเองจะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่นั้น นายสุริยะ ยืนยันว่า เกิน 100%
เมื่อถามว่าที่ผ่านมามักมีการมอง เมื่อนายสุริยะ ไปอยู่ร่วมกับฝ่ายใดก็จะเป็นรัฐบาลเสมอ ครั้งนี้ยังมั่นใจพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลต่อหรือไม่นั้น นายสุริยะ ยืนยันว่า ยังคงมีความมั่นใจ เพราะพรรคเพื่อไทยทำเพื่อประชาชน
ส่วนกรณีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่ไปสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมอ้างมี ส.ส.ของพรรคอีก 10 เสียงด้วย ได้มีการตรวจสอบหรือไม่นั้น นายสุริยะ กล่าวว่า เป็นสิทธิของนายศักดิ์ดา ส่วนข้อเท็จจริงมี ส.ส.ไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเกิน 10 คน หรือมีเพียงนายศักดาคนเดียว ตนไม่แน่ใจ