บิ๊กเล็ก ยัน รบ.รักษาการ ไม่กระทบงานความมั่นคงป้องกันประเทศ กลาโหม มอบกฎการใช้กำลังไว้แล้ว

บิ๊กเล็ก ยัน รบ.รักษาการ ไม่กระทบงานความมั่นคงป้องกันประเทศ เหตุกลาโหม มอบกฎการใช้กำลังไว้แล้ว

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลรักษาการ จากกระทบกับงานชายแดนหรือไม่ ว่า เรื่องป้องกันประเทศไม่มีผล เนื่องจากคำสั่งกระทรวงกลาโหม มีการมอบอำนาจกฎการใช้กำลังไว้แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามย้ำว่า หากรัฐบาลสิ้นสภาพโดยสิ้นเชิง จะกระทบกับการทำหน้าที่ของศูนย์ เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตัว ศบ.ทก.ต้องรอหารือที่ประชุม แต่ในเรื่องงานป้องกันประเทศ หรือปกป้องอธิปไตย ขอสื่อมวลชนและประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง เพราะ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบอำนาจไปแล้วว่า เหตุการณ์ตรงไหนเป็นอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นการป้องกันประเทศไม่มีปัญหา สามารถตัดสินใจได้เลย เพราะมีคำสั่งมอบอำนาจชัดเจนอยู่แล้ว

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า นโยบายไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว ตอนนี้คงไม่มีใครมาเปลี่ยนนโยบาย ขณะเดียวกัน หากเกี่ยวกับการใช้กำลังป้องกันประเทศเพื่อปกป้องชายแดน กัมพูชาจะทำอะไรเราก็พร้อมทุกอย่าง ยืนยันว่าพร้อมเหมือนเดิม แต่ที่จะต้องรอความชัดเจน คือนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ย้ำว่า เรื่องการป้องกันชายแดน และการใช้กำลังป้องกันประเทศไม่มีปัญหา สบายใจได้

เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส่งสัญญาณอะไรในส่วนของพรรคหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่มี ตนยังไม่ได้รับสัญญาณอะไร เพราะปกติตนไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวงานในพรรค ไปเฉพาะวาระการประชุม นอกจากนั้นไม่ทราบ

