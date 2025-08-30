ปลัดตุ๋ม ชูนิ้วขึ้นฟ้า ไม่ตอบถูกภูมิใจไทยทาบทามร่วมรัฐบาลไหม
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่า บรรยากาศดีมาก
เมื่อถามว่า ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมหรือไม่ นายจตุพร นำมือมาแตะที่แขน พร้อมกับระบุว่า “อึ๋ง อึ๋ง”
เมื่อถามว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ จะตัดสินใจอย่างไร นายจตุพร ระบุว่า พี่ไม่ได้มาจากรวมไทยนะ พี่เป็นโควตาแบบ (จากนั้นก็ไม่พูดต่อ)
เมื่อถามว่า อนาคตทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร หากพรรคภูมิใจไทยได้ทาบทามพร้อมจะร่วมงานหรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า ยังไม่รู้เลย ตอบไม่ได้ ก่อนชี้ขึ้นไปบนฟ้า และถามว่าร้อนไหม
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า มีสิทธิ์จะโอนเอียงไปทางพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า รู้จักกันหมดเลย พร้อมยืนยันว่าไม่มีปัจจัยอะไรทั้งสิ้น ตอนนี้ไม่ได้มีอะไร และไม่ได้คิดอะไรเลย ก่อนยกมือชูนิ้วโป้งเยี่ยม
เมื่อถามว่า ทิศทางการเมืองของนายจตุพรในอนาคตจะเป็นอย่างไร จะลงในนามพรรคการเมืองหรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า ก็เราเป็นนักการเมือง
เมื่อถามว่า เป็นพรรคใหม่หรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า แน่นอน เพื่อโอกาสใหม่ใหม่ ให้คนไทย