มติครม. ภูมิธรรม รักษาการนายกฯ ยันมีอำนาจเต็ม แต่งตั้งโยกย้ายได้
เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 30 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ ว่า ได้รับมอบหมายจากครม.ให้มาแถลงผลการประชุม เนื่องจากข้าราชการการเมืองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกฯต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้ ครม.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดว่าให้ครม.ที่พ้นจากตำแหน่ง ยังรักษาการครม.ต่อไป จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ ในกรณีเช่นนี้กฎหมายกำหนดว่า กรณีไม่มีนายกฯ และมีรองนายกรัฐมนตรี ให้ครม.มีมติแต่งตั้งรองนายกฯคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และวันนี้มติคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปฎิบัติทำหน้าที่แทนนายกฯ
นอกจากนั้น แต่งตั้งเลขาธิการนายกฯ เนื่องจากเลขาฯนายกพ้นตำแหน่งไปด้วย นายภูมิธรรม จึงเสนอนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นเลขาฯนายกฯต่อไป
นอกจากนี้ครม.ยังมีมติที่เป็นข้อแนะนำ สำหรับ ครม.รักษาการ ซึ่งทำหน้าที่ เหมือนครม.ปกติ โดยเรื่องใดที่เป็นนโยบายที่อาจจะผูกพัน
ครม.ในอนาคต ให้ชะลอไว้ก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งหลายทั้งปวงสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติทั่วไป
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อเป็นครม.รักษาการ ข้าราชการการเมืองทั้งหมดที่นายกแต่งตั้ง ก็พ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย ตั้งแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี แต่ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขารัฐมนตรี ที่กระทรวงเสนอแต่งตั้ง ยังคงทำหน้าที่ต่อไปทั้งนี้กรณีบุคคลที่นายกฯ แต่งตั้ง หากมีเป็นความจำเป็นก็อาจจะเสนอแต่งตั้งมาทำหน้าที่ได้ชั่วคราวได้
ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางการยุบสภาหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีการหารือกัน หารือเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำในขณะนี้
เมื่อถามว่าแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นเรื่องการยุบสภา เป็นอย่างไร นายชูศักดิ์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพิจารณา เป็นความเห็นในทางกฎหมายซึ่งมีความเห็นแตกต่างกัน ขณะนี้กำลังฟอร์มครม.กันอยู่ เรายังไม่ควรไปพูดเรื่องยุบสภาอะไร ให้เขาทำกันให้สำเร็จก่อน ไม่สำเร็จก็ว่ากันอีกที
เมื่อถามย้ำว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ในการจัดตั้งรัฐบาล ได้ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดกันไปถึงขนาดนั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้ได้คุยถึงความจำเป็นของนโยบายที่ยังต้องทำต่อ มีอะไรบ้าง นายชูศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญได้พูดกันในเรื่องกฎหมายที่ผ่าน
ครม.ไปแล้ว และอยู่ในชั้นกฤษฎีกา หลักปฏิบัติต้องให้ครม.ใหม่พิจารณาด้วย ส่วนในเชิงนโยบายที่อาจจะผูกพันรัฐบาลชุดใหม่ เรามีมติให้ชะลอไปก่อนซึ่งเป็นหลักทั่วไป
เมื่อถามว่าแต่ขณะนี้สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ยังถือเป็นเรื่องใหญ่ จะส่งผลต่อเรื่องชายแดนหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า คำสั่งทั้งหลายที่นายกฯแต่งตั้งไว้จะสิ้นผล ซึ่งเรื่องนี้พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้กล่าวในครม.ถึงประเด็นนี้ขึ้นมาซักถาม โดยเลขาฯ นายกฯ บอกว่าในวันที่31 ส.ค.นี้ จะเสนอแต่งตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อ รวมไปถึง ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา (ศบ.ทก.)