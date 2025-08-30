การเมือง

ทวี ยันจับมือเพื่อไทยไม่มีเปลี่ยน เชื่อรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ หากไม่ได้ ก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาแล้ว

แฟ้มภาพ

ทวี ยันจับมือเพื่อไทยไม่มีเปลี่ยน เชื่อรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ หากไม่ได้ ก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาแล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึงจุดยืนการร่วมรัฐบาลว่า จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่มีเปลี่ยนแปลง และให้พรรคเพื่อไทยเดินสายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

เมื่อถามว่า หากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงได้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ พันตำรวจเอกทวี นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่า พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะรวบรวมเสียงได้

เมื่อถามย้ำว่า หากไม่ได้แล้วต้องเป็นฝ่ายค้านจะทำอย่างไร พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า เราก็เคยเป็นฝ่ายค้านแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง