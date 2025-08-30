สรวงศ์ รับ มีส.ส.เพื่อไทยไหลข้ามขั้ว ยังไม่ทราบกี่คน พยายามตรึงเต็มที่ ขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์

สรวงศ์ รับ มี ส.ส.เพื่อไทย ไหลข้ามขั้วจริง ยังไม่ทราบกี่คน ยัน พยายามตรึง เต็มที่ ขอส.ส.ยึดอุดมการณ์ของตัวเอง บอกไม่ทราบทักษิณคุยอะไรลูกพรรค
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไปปรากฏตัวที่พรรคภูมิใจไทย ว่า เมื่อช่วงเช้าก็ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มแล้ว ก็เข้าใจเหตุผลของแต่ละคน ยอมรับว่ามีไปบางส่วนก็เข้าใจได้ ส่วนจำนวนนั้นยังไม่ทราบ แต่ก็พยายามคุยกันอยู่ ว่าให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ และจุดยืนของพรรค
เมื่อถามว่า จะการันตี ส.ส.ในพรรคไม่ให้ไหลไปอยู่ขั้วตรงข้ามอย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า การเป็นพรรคการเมืองใหญ่ แน่นอนว่าเราทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ บางคนอาจจะน้อยใจแต่ทั้งหมดก็เป็นการเมืองไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนกระโดดออกจากพรรคหรือมีงูเห่า ดังนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่เราก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่มีใจอยู่กับพรรค อย่าลืมว่าหัวหน้าพรรค ยังชื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวาน (29 ส.ค.) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ฝากอะไรกับ ส.ส.ภายในพรรคหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้อยู่ที่ทำการพรรคช่วงที่ทักษิณเดินทางเข้ามา จึงไม่ทราบรายละเอียด