ศิธา เคยถูกโกรธบอกให้ทำ MOU หมั้น ‘อีส้ม’ สุดท้ายเบี้ยวขันหมาก วันนี้มาง้อขอให้ลืมอดีต

ศิธา เผยเคยถูกโกรธบอกให้ทำ MOU หมั้น ‘อีส้ม’ สุดท้ายเบี้ยวขันหมาก วันนี้มาง้อขอให้ลืมอดีต

จากกรณี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ให้สัมภาษณ์ถึง 3 ข้อเสนอของพรรคประชาชน (ปชน.) และการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ว่า ดีเอ็นเอของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยใกล้เคียงกัน โดยเชื่อว่า 2 พรรคการเมืองจะคุยกันเพื่อสนับสุนนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้

ล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินหน้าคุยหลังบ้านกับพรรคประชาชน โดยมองว่า 2 พรรคน้ำเดียวกัน แต่ถูกการเมืองบังคับแยก ส่วน 3 ข้อเสนอนั้น จะไม่รับปากชุ่ยๆ แต่ขอเจรจา ยืดจากยุบสภา 4 เป็น 6 เดือน

อ่านข่าวสรวงค์ เดินหน้าคุยหลังบ้าน ประชาชน ยันไม่รับปากชุ่ยๆ ขอยืดเวลายุบสภาเป็น 6 เดือน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง “อีส้ม สมหวัง” พร้อมระบุข้อความว่า

ตอนตรูบอกให้ทำ #AdvanceMOU
หมั้นกะอิส้ม
โกรธตรูเป็นฟืนเป็นไฟ
ในที่สุดก็ไปเบี้ยวขันหมากเค้า
วันนี้มาง้อ ขอให้ลืมอดีต
อ้าวเอ้ยยย!! 55555

