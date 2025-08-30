ศิธา เคยถูกโกรธบอกให้ทำ MOU หมั้น ‘อีส้ม’ สุดท้ายเบี้ยวขันหมาก วันนี้มาง้อขอให้ลืมอดีต

ศิธา เผยเคยถูกโกรธบอกให้ทำ MOU หมั้น ‘อีส้ม’ สุดท้ายเบี้ยวขันหมาก วันนี้มาง้อขอให้ลืมอดีต
จากกรณี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ให้สัมภาษณ์ถึง 3 ข้อเสนอของพรรคประชาชน (ปชน.) และการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ว่า ดีเอ็นเอของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยใกล้เคียงกัน โดยเชื่อว่า 2 พรรคการเมืองจะคุยกันเพื่อสนับสุนนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้
ล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินหน้าคุยหลังบ้านกับพรรคประชาชน โดยมองว่า 2 พรรคน้ำเดียวกัน แต่ถูกการเมืองบังคับแยก ส่วน 3 ข้อเสนอนั้น จะไม่รับปากชุ่ยๆ แต่ขอเจรจา ยืดจากยุบสภา 4 เป็น 6 เดือน
อ่านข่าว – สรวงค์ เดินหน้าคุยหลังบ้าน ประชาชน ยันไม่รับปากชุ่ยๆ ขอยืดเวลายุบสภาเป็น 6 เดือน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง “อีส้ม สมหวัง” พร้อมระบุข้อความว่า
ตอนตรูบอกให้ทำ #AdvanceMOU
หมั้นกะอิส้ม
โกรธตรูเป็นฟืนเป็นไฟ
ในที่สุดก็ไปเบี้ยวขันหมากเค้า
วันนี้มาง้อ ขอให้ลืมอดีต
อ้าวเอ้ยยย!! 55555
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพ อนุทิน-ธรรมนัส-นฤมล ชื่นมื่นที่ภูมิใจไทย ก่อนร่อนแถลงการณ์ หนุนเป็นนายกฯคนที่ 32
- ปชน. ยัน ยังไม่เลือกพรรคไหน ชี้เจรจาต้องทางการ แถลงต่อสาธารณะเท่านั้น
- ยุบสภา ‘เลือกตั้งใหม่’ คนขอนแก่นขอเลือกเอง อยากเห็นนายกฯรุ่นใหม่ จบปัญหากัมพูชา
- เพื่อไทยงัดทีเด็ด กล่อมปชน. ชูทำประชามติ เอารธน. 40 กลับมาใช้ ก่อนยกร่างทั้งฉบับ