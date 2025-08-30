การเมือง

เพื่อไทยเงียบเหงา ไร้แกนนำเข้าพรรค ถกทิศทางการเมือง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ที่ทำการพรรคเพื่อไทย หลังจากที่นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ครม.นัดพิเศษ ว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ แกนนำพรรคบางส่วนจะนัดหารือถึงสถานการณ์การเมือง ท่ามกลางกระแสดีลจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงเช็กเสียง ส.ส.พรรค หลัง ส.ส.บางส่วนไปปรากฏตัวสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย

แต่ปรากฎว่าตั้งแต่ 13.00 น. ไม่มีแกนนำพรรคเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคแต่อย่างใด มีเพียงนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ เดินทางเข้ามา โดยระบุว่า ส.ส.บางส่วนได้พูดคุยกันว่า อาจจะเดินทางเข้ามารวมตัวกันที่ทำการพรรคอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยถึงทิศทางการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น มีรายงานว่ามีการนัดพูดคุยกันระหว่างคณะทำงานในวิปรัฐบาล ถึงทิศทางขับเคลื่อนงานในสภา แต่เมื่อสอบถามความชัดเจนจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล แจ้งว่า ได้ยกเลิกนัดดังกล่าว และไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ที่ทำการพรรค

