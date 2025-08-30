เพื่อไทยงัดทีเด็ด กล่อมปชน. ชูทำประชามติ เอารธน. 40 กลับมาใช้ ก่อนยกร่างทั้งฉบับ
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงเงื่อนไขการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคประชาชน ว่าสิ่งที่พรรคประชาชนต้องการ คืออยากให้มีการทำประชามติ เพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง และให้ยุบสภาฯภายใน 4 เดือนหลังรัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาฯ นั้น ทั้งหมดที่เป็นปัญหาในวันนี้ของการเมืองไทย คือรัฐธรรมนูญปี 60 ที่ทำให้ระบบการเมืองผิดเพี้ยน การจะแก้ปัญหานี้ต้องรีเซ็ตระบบการเมืองใหม่ทั้งระบบ เราจึงเห็นด้ว้ยว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นอุปสรรค แต่การแก้รัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร.ต้องใช้เวลา ดังนั้นตนจึงเสนอว่าการทำประชามติที่จะถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้ว อยากให้เพิ่มเติมไปว่าระหว่างรอ ส.ส.ร.ให้ใช้รัฐธรรมนูญ 40 ที่ทุกฝ่ายมองตรงกันว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดมาใช้ไปพลางก่อนจะดีหรือไม่ รวมไปถึงการยุบสภาฯภายใน 4 เดือนก็ไม่ใช่ปัญหาหากกระบวนการที่ว่ามาเดินหน้าได้ยุบก่อน 4 เดือนยังได้เลย เราไม่ขัดข้อง
นายภูมิธรรม กล่าวว่า รวมไปถึงที่มีกลุ่มการเมืองบางส่วนไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เรื่องเอ็มโอยู 43 44 ตนเสนอว่าให้นำเรื่องนี้เข้าไปไว้ในประชามติให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ เพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งสิ่งที่ตนพูดมานั้นเพื่อทำให้เสถียรภาพของประเทศต่อนานาชาติเกิดจริง เมื่อจะทำประชามติควรนำหลายเรื่องที่เป็นข้อโต้แย้งในเชิงวิกฤติมาให้ประชาชนตัดสิน
เมื่อถามว่ากระบวนการพูดคุยกับพรรคประชาชนไปถึงไหนแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีคณะประสานพูดคุยกัน ตอนนี้มีบางส่วนพูดคุยไปบ้างแล้ว แต่การจะเปิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการ คงต้องให้การพูดคุยหลังบ้านได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน ซึ่งขั้นตอนขณะนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะความคิด อุดมการณ์ของพรรคประชาชนและเพื่อไทยไม่ได้ต่างกันมากนัก