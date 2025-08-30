โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อุดมพร เอกเอี่ยม ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักพุทธฯ มีผล 1 ต.ค.68
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นางอุดมพร เอกเอี่ยม ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ภูมิธรรม เวชยชัย
