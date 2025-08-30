การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อุดมพร เอกเอี่ยม ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักพุทธฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อุดมพร เอกเอี่ยม ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักพุทธฯ มีผล 1 ต.ค.68

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นางอุดมพร เอกเอี่ยม ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2568

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ภูมิธรรม เวชยชัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวที่เกี่ยวข้อง