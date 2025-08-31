สะพัด ปชน.-ภท .เซ็นข้อตกลง 2 ก.ย. หนุน อนุทิน นั่งนายกฯ – ภูมิธรรม เย้ยฝันกลางวัน ลั่นมีอำนาจยุบสภา
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ กรณีที่พรรคภูมิใจไทย( ภท.)ประกาศตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นไรให้พรรค ภท.ประกาศไปได้เลย แต่พรรค ภท.มีสิ่งไหนที่มั่นใจได้ถึงขนาดกล้าประกาศเช่นนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรค ภท.ประกาศว่ารวมเสียงได้กว่า 280 เสียงแล้ว นายภูมิธรรมกล่าวย้อนว่า ได้สอบถามพรรคประชาชน (ปชน.) แล้วหรือยัง เขายังไม่เคยบอกว่าจะจับมือกับพรรค ภท. มีเพียงพรรค ปชน.เสนอเงื่อนไข ส่วนตัวเชื่อว่าพรรค ปชน.จะรอดูพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก่อนตัดสินใจ และเวลานี้อยากถามว่าหากพรรค ปชน.จะตัดสินใจ ระหว่างพรรค พท.และพรรค ภท. ใครมีความเหมาะสมจะร่วมงานมากที่สุดสำหรับพรรค ปชน. และขอถามว่าพรรค ภท.รวม 280 เสียงได้ เอาพรรค ปชน.ไปรวมเสียงโดยที่ไม่ยืนยัน จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่
เมื่อถามว่าจะคุยกันกับพรรค ปชน.ง่ายหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่ลงรอยกัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้ปัญหาประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้นการไม่ลงรอยกัน แล้วพรรค ปชน.ลงรอยกับพรรค ภท.ใช่หรือไม่ ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดง ขณะนี้พรรค ภท.พูดได้ทุกเรื่องเพราะมีเรื่องที่ตนเองต้องจัดการ โดยเฉพาะประเด็นเขากระโดง คดีฮั้ว ส.ว. ถามว่าพรรค ปชน.ยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่
เมื่อถามว่ากรณีที่พรรค ภท.ประกาศตั้งรัฐบาลแล้ว แต่พรรค พท.ยังคงรอรวมเสียงอยู่นั้น จะเสียเปรียบหรือไม่ นายภูมิธรรมยืนยันว่า ไม่ใช่ ขณะนี้หลายคนเข้าใจผิด เพราะพรรค ภท.กำลังพยายามประกาศตัวเอง แต่ย้ำว่า ขณะนี้พรรค พท.เป็นรัฐบาล แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการแทนนายกฯมีอำนาจทำทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะโยกย้ายข้าราชการ ไม่ว่าจะจ่ายงบฉุกเฉินและเบิกจ่ายใดๆ ทำได้หมด หรือแม้กระทั่งยุบสภาก็ได้
“การที่พรรค ภท.ประกาศจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ สื่อยังจะเชื่อว่าที่เขาประกาศไป ถามว่าพรรค ภท.จะตั้งรัฐบาลได้หรือ ต้องให้หัวหน้าพรรค ภท.ไปนั่งคิดให้มากๆ ก่อน ว่าพูดอะไรมาถ้าเลื่อนลอย ความเชื่อถือจะมีหรือเปล่า ดังนั้นเห็นว่าฝันกลางวันหรือเปล่าพรรค ภท.” นายภูมิธรรมกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค ภท.ว่า การเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภท.เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ทุกอย่างนิ่งแล้ว รอเพียงการลงนามข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันกับพรรค ปชน.เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่พรรค ภท.รับหลักการแล้ว ส่วนเสียงที่สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ขณะนี้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์นิ่งแล้ว ประกอบด้วย พรรค ภท. 68 เสียง โดยตัด น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรค ภท.ที่โหวตสวน พรรค ปชน. 143 เสียง พรรคกล้าธรรม 25 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 18 เสียง กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 16 เสียง พรรคไทยสร้างไทย 6 เสียง พรรคเล็ก 4 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 2 เสียง คือ นายสรรเพชร บุญญามณี ส.ส.สงขลา และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และพรรคเป็นธรรม 1 เสียง รวม 283 เสียง
ที่โรงแรมคอนราด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวว่า วันนี้พรรค ปชน.ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจจาก กก.บห.และ ส.ส. ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน ในช่วงบ่ายทีโออาร์ที่เปิดออกไปเป็นข้อเสนอที่ทุกพรรคที่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ และจำเป็นต้องใช้เสียงของพรรค ปชน. ก็จำเป็นต้องยอมรับตามข้อเสนอของเรา
รายงานข่าวแจ้งว่า มีรายงานว่า Agreement บันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลระหว่าง “พรรคภูมิใจไทย” กับ “พรรคประชาชน” เบื้องต้นวางไว้ในวันที่ 2 กันยายนนี้ ที่สภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่พรรคประชาชนจะประชุม ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเป็นครั้งสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะเรียกว่า Agreement ไม่ใช่เอ็มโอยู เหมือนที่รัฐบาลอื่นพยายามจะทำก่อนหน้านี้แต่ถูกฉีกไปเมื่อครั้งมีการทำเอ็มโอยูระหว่างอดีตพรรคก้าวไกลกับ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในอดีต