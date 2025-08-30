นิพิฏฐ์ ฟื้นความจำพรรคประชาชนเจ้าสาวหม้ายขันหมาก เหน็บแรงประชาธิปัตย์
ท่ามกลางกระแสการแย่งจัดตั้งรัฐบาล พรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่เนื้อหอม แต่ละฝ่ายรุมจีบ แต่ในอดีตพรรคประชาชนถูกพรรคเพื่อไทยเบี้ยวมาแล้ว
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุงโพสต์ ”แปลก” แรกเริ่มเดิมทีพรรคประชาชน จับมือกับพรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาท โดยให้คุณพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี เปรียบเหมือนหญิง-ชาย ตกร่องปลองชิ้นกันแล้วว่าจะแต่งงานกัน
ครั้งถึงวันแต่ง พรรคเพื่อไทย ยกขันหมากไปบ้านเจ้าสาว แต่เลี้ยวไปพรรคประชาธิปัตย์ และพรรครวมไทยสร้างชาติ กลายเป็นพรรคประชาชน เป็นเจ้าสาวที่หม้ายขันหมาก
มาวันนี้ พรรคประชาชน จะแต่งงานใหม่กับพรรคภูมิใจไทย แต่แปลก ที่การแต่งงานใหม่นี้ พรรคประชาชน บอกว่าไม่ประสงค์เข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล เปรียบเหมือนบอกเจ้าบ่าวว่า แต่งงานแล้วฉันไม่หลับนอนกับเธอนะ เจ้าบ่าวก็ไม่ว่าอะไร
แต่ด้วยความเขี้ยวของเจ้าบ่าว ผมว่างานนี้ เจ้าบ่าวตาเป็นมันเลย เตรียมหาเจ้าสาวราคาถูก มาเป็นอะไหล่แก้ขัดได้ทันที แถวๆ พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีอะไหล่ราคาถูก แถมลดราคาขายให้อีกต่างหาก วางขายอยู่หลายชิ้น