วรชัย แนะ ปชน. เลือกพรรคจุดยืนชัดเรื่องแก้รธน. ชี้ควรร่วมรบ. ลองงานรอเลือกตั้งรอบหน้า

‘วรชัย’ แนะ ‘ปชน.’ เลือกพรรคชัดเจนแก้รธน. แนะใช้โอกาสลองงานรมต.รอเลือกตั้งรอบหน้า
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์การตัดสินใจของพรรคประชาชน (ปชน.) ในการสนับสนุนใครเป็นนายกฯ ว่า เรื่องนี้พรรค ปชน.ต้องคิดถึงว่าการจับมือกับใครจะนำไปสู่อะไร โดยเฉพาะความคิดที่พรรค ปชน.ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ จึงต้องคิดว่าหากจับมือกับใครจะได้แก้รัฐธรรมนูญ และอาศัยเงื่อนไขเช่นนี้มากดดันพรรคที่จะโหวตให้เป็นรัฐบาลต้องแก้รัฐธรรมนูญลงสัตยาบันให้สัญญาประชาคมไว้ การเมืองเดินมาถึงทางตันเพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไป ทำให้ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองขององค์กรอิสระ ซึ่งเราต้องมีการแก้ไขแน่นอน
นายวรชัยกล่าวต่อว่า วันนี้การที่พรรค ปชน.บอกว่ายุบสภาฯ ภายใน 4 เดือน ถามว่ายุบสภาแล้วได้อะไร เพราะหากมีการยุบสภาฯ แล้วเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี 2560 ต่อไปก็จะมีปัญหาเช่นนี้อีก นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐมนตรีก็จะโดนเช่นนี้อีก ตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพรรค ปชน.ต้องเข้าไปบริหารประเทศด้วย ไปเป็นรัฐมนตรีด้วย ไม่ใช่พูดแค่ว่าจะโหวตให้แต่ไม่ร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะหากการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรค ปชน.ชนะเลือกตั้ง ได้รับเสียงเกิน 250 เสียง เป็นรัฐบาลพรรคเดียว อยากให้ลองคิดดูว่าพวกคุณจะทำสำเร็จหรือไม่ การบริหารประเทศต้องฝึกงานพื้นฐานและเข้าใจระบบรัฐราชการไทยว่าเป็นอย่างไร
“ฉะนั้น พวกคุณควรเข้าไปเป็นรัฐบาล เข้าไปเป็นรัฐมนตรี และร่วม ครม.ด้วย เพื่อฝึกงานเพราะมีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาลอยู่แล้ว เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นกี่เดือน กี่ปี แต่ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จ ขอให้ทำเอ็มโอยูเลยว่าพรรคการเมืองไหน เช่นหากอยู่กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นมิตรเก่า ก็ถือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและเป็นซีกเดียวกัน แต่หากคุณไปอยู่กับซีกหนึ่ง ไปอยู่กับสีน้ำเงิน แม้ว่าสีน้ำเงินเขาจะมี ส.ว. ฉะนั้น หากสีน้ำเงินรับปากว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยมี ส.ว.การันตีอยู่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติ เพราะบริหารไม่นาน ให้มีการทำรัฐธรรมนูญสำเร็จแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ประชาชนตัดสินใจว่าประเทศนี้จากพรรคใดบริหารประเทศ วันนี้ต้องเอาให้ชัด และคิดว่าไม่มีโอกาสเหมือนวันนี้อีกแล้วที่จะแก้รัฐธรรมนูญ” นายวรชัยกล่าว