ปชน.โต้เฟคนิวส์ ยันเงื่อนไขโหวตนายกฯมีเพียง 3 ข้อ ไม่มีการเพิ่มอีก 2 ข้อตามที่เป็นข่าว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พรรคประชาชน ได้โพสต์ X ออกมาโต้ข่าวที่มีผู้ระบุว่า พรรคประชาชนออกอาการไม่โหวตให้ใครเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ โดยได้มีการเพิ่มเงื่อนไขอีก 2 ข้อ จากเดิม 3 ข้อ รวมเป็น 5 ข้อ
โดยพรรคประชาชนโพสต์โต้ข้อความดังกล่าวว่า
“พรรคประชาชนขอยืนยันว่า เงื่อนไขในการโหวตนายกรัฐมนตรีมีเพียง 3 ข้อ ได้แก่ 1) ยุบสภาภายใน 4 เดือน 2) จัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 3) พรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาด และไม่มีบุคคลในพรรคหรือตัวแทน ไปรับตำแหน่งใน ครม. ยังไม่มีการเพิ่มเงื่อนไขอื่นใดจากนี้ และขณะนี้ พรรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจรับข้อเสนอของพรรคใดทั้งสิ้น ขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของพรรคเท่านั้น”
โดยหลังจากที่พรรคประชาชน ออกแถลงการณ์ดังกล่าว ผู้ที่เขียนข้อความโพสต์ดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า พรรคประชาชนออกมายืนยันว่า ไม่มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อตามที่เป็นข่าวและเผยแพร่ไป โดยมีส.ส.ของพรรคประชาชนโทรมายืนยันเอง