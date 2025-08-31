ณัฐวุฒิ ฉายภาพเทียบ 2 ทาง ปชน. จับมือแดงเร่งทำตามเงื่อนไข-จับน้ำเงิน เดาไม่ออกไปทางไหน
‘ณัฐวุฒิ’ ฉายภาพเทียบ 2 ทาง ปชน. จับมือแดง เร่งทำตามเงื่อนไข สานต่อนโยบาย หากจับกับน้ำเงิน กุมอำนาจรัฐ-สภาสูง-องค์กรอิสระ เดาไม่ออกพาบ้านเมืองไปทางไหน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ว่า รูปธรรมของการเมือง 3 ก๊กฉายชัดยิ่งขึ้นในยกนี้ รัฐบาลที่จะตั้งขึ้น ต้องมี 2 ใน 3 ก๊ก คือแดง ส้ม น้ำเงิน จับมือกันเสมอ พรรคประชาชนเปิดข้อเสนอต่อทุกพรรคตามที่เคยประกาศไว้ ซึ่งผมเคยแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตุไปบ้างแล้วตั้งแต่ตอนนั้น เป็นสิทธิของพรรคประชาชนที่จะเสนอเงื่อนไข และตัดสินใจเลือก การยกมือหนุนใครแม้ไม่ทำให้เกิดอำนาจบริหารในมือตน เพระพรรคสีส้มยืนยันไม่ร่วมรัฐบาล แต่ความรับผิดชอบเกิดแล้วเนื่องจากเป็นคนโหวตให้มีรัฐบาล
นายณัฐวุฒิ ระบุต่อว่า พรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอพรรคประชาชน พร้อมจะยุบสภาก่อน 4 เดือนด้วย จะหารืออย่างเป็นทางการบ่ายวันนี้ ข้อเสนออื่นๆ ถ้าคุยกันแล้วเห็นชอบร่วมกันก็เดินหน้า ถ้าไม่ตรงกันก็จบ กลับมาเดินตามเงื่อนไขเดิมของพรรคประชาชน เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นพรรคประชาชนมีงานระดมทุน แกนนำทุกคนอยู่ในงาน ประสานงานและกำหนดเวลานัดหมายกันได้ก็ช่วงดึกหลังงานลี้ยงเลิก โดยพรรคประชาชนให้เวลานัดเป็น 14.00 น.
นายณัฐวุฒิ ระบุอีกว่า พรรคร่วมรัฐบาลเดิมหารือร่วมกันและจะไปเป็นคณะ ทั้งเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมรองหัวหน้าพรรคอีก 3 คน หัวหน้าพรรคประชาชาติและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะร่วมทีมไปด้วย เมื่อเพื่อไทยตอบรับเงื่อนไข วันนี้ก็พูดคุยให้ชัดเจน แล้วก็รอให้พรรคประชาชนมีข้อสรุป
นายณัฐวุฒิ ระบุอีกว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลต่อก็เร่งทำตามเงื่อนไขให้สำเร็จ ระหว่างนั้นก็เร่งงานที่เกือบจบอยู่แล้วให้เข้าเป้า เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ODOS หวยเกษียณ และขับเคลื่อนเรื่องที่กำลังคืบหน้าให้ไปต่อ ทั้งบ้านเพื่อคนไทย แก้หนี้ครัวเรือน หรืออื่นๆ ส่วนเรื่องเร่งด่วนอย่างสถานการณ์กัมพูชาก็ต้องเดินหน้าต่อไป คดีฮั้ว สว. คดีเขากระโดงก็ต้องเดินให้สุด
“ถ้าพรรคสีส้มไปยกมือให้ภูมิใจไทย เพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้าน ได้ตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทยคงมีเรื่องใหญ่ๆ ให้ทำไม่น้อย อีก 4 เดือนเลือกตั้งในสนามคงสนุก การเมือง 3 ก๊กจะเข้าสู่ช่วงเข้มข้นเพราะทั้ง 3 ก๊กพลังทางการเมืองจะไล่เลี่ยกัน” นายณัฐวุฒิ ระบุ
นายณัฐวุฒิ ระบุด้วยว่า หมากตานี้ไม่มีใครเดินง่าย ถ้าส้มจับมือแดง แดงจะได้อำนาจรัฐไปต่อ ส้มได้ภาพการผ่าทางตัน น้ำเงินวืดแห้ว ถ้าส้มจับมือน้ำเงิน น้ำเงินได้อำนาจรัฐ กุมรัฐบาล ยึดสภาสูง คุมองค์กรอิสระ คดีต่างๆ ที่ค้างคาอาจจะได้ด้วย แดงเสียอำนาจรัฐ ส้มไม่แน่ว่าจะได้ เพราะผมเดาไม่ออกว่าน้ำเงินจะพาบ้านเมืองไปทิศไหน