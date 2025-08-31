‘เท้ง’ ไม่ตอบแนวโน้มหนุนใครนั่งนายกฯ บอก รอที่ประชุม ส.ส.เคาะก่อน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่พรรคประชาชน (ปชน.) นายณัฐพงษ์ เดินทางเข้าพรรค พร้อมนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค เพื่อรอ ต้อนรับนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรค พท. รวมถึงตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน ประกอบด้วยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมาเทียบเชิญพรรค ปชน. ให้ร่วมโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรค พท.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางมาพรรค ปชน.ครั้งนี้ ของแกนนำพรรค พท.และพรรคร่วมรัฐบาล ได้มีมวลชนผู้สนับสนุนพรรคปชน. ถือป้ายต่อต้านพรรค พท. อาทิ เพื่อไทยศูนย์รวมโจร ครั้งนี้คงไม่ได้ยินคำว่าเรื่องเสียสัตย์เพื่อชาติอีกนะ เพื่อไทยจะเลิกตระบัดสัตย์กี่โมง
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า เมื่อคืนนี้มีใครโทรหาเพิ่มเติมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มี และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้โทรมา
ส่วนในวันนี้การหารือจะสำเร็จหรือไม่ หรือมีความหนักใจหรือไม่ที่มีเสียงวิพากษ์วิารณ์ ไม่ว่าพรรคปชน.จะเลือกทางไหน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เดี๋ยวเราคุยกันก่อน ทุกอย่างต้องคุยกันก่อนต้องรอเข้าที่ประชุม สส.
เมื่อถามถึงงานเลี้ยงระดมทุนของพรรคปชน.ที่โรงแรมคอนราด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายณัฐพงษ์ ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น
เมื่อถามว่า เสียง 143 คนของพรรคปชน.จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่ารอเข้าที่ประชุมก่อน เช่นเดียวกับทิศทางแนวโน้มการประชุมในวันนี้ด้วยที่ต้องรอที่ประชุม