ช่อ พรรณิการ์ หวั่นปชน. เจอเบี้ยวจากทั้ง พท.-ภท. ยันใครทำให้มั่นใจมากกว่า ย่อมได้เปรียบ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Pannika Chor Wanich” ระบุว่า “เห็นชื่อคนที่เพื่อไทยส่งมาเจรจากับพรรคประชาชน เป็นคุณสรวงศ์ และคุณจิราพร ก็หวนนึกถึงวันที่คุณหมอชลน่าน อดีตหัวหน้าพรรค พูดง่ายๆ ว่า “มันเป็นเทคนิคหาเสียง” นั่นขนาดเป็นหัวหน้าพรรคนะ
ไม่นับการใส่เงื่อนไขประเภท จะเอารัฐธรรมนูญ 40 มาใช้ก่อน ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าจะทำไปทำไม ทำได้จริงหรือไม่ เพราะเงื่อนไขเราคือเราต้องการประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ หรือการใส่เรื่องการร่วมกันจัดการคดีฮั้ว ส.ว. เขากระโดง ซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องทำ และควรทำมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว จะมาร่วมกับพรรคประชาชนได้ไง ในเมื่อเราประกาศแล้วว่าจะเป็นฝ่ายค้าน
การตัดสินใจของพรรคประชาชนว่าจะโหวตให้ใคร เชื่อว่าปัจจัยสำคัญคือการต้องมั่นใจว่า “ไม่โดนเบี้ยว-ไม่ตุกติกลีลา” ซึ่งทั้งสองพรรคมีข้อควรสงสัยว่าจะเบี้ยว เพราะฉะนั้น หากพรรคไหนทำให้พรรคประชาชน รวมถึงประชาชน มั่นใจได้มากกว่า ย่อมถือว่าได้เปรียบ”
