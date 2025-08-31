อมรัตน์ เขียน 6 ข้อ ถ้ายังเป็นกก.บห. จะไม่หนุนพท.เด็ดขาด มองเลือกภท. ควบคุมได้ง่ายกว่า
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว นับแต่ 1 ก.ค.2568 ตั้งแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ ครม.พ้นทั้งคณะ จากกรณีคลิปเสียงสนทนาของ น.ส.แพทองธาร กับ สมเด็จฯฮุน เซน
ส่งผลให้ทั้ง พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย ต้องเดินสายเจรจากับ พรรคประชาชน เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้โหวตแคนดิเดตพรรคตนเองได้เป็นนายกฯ
โดยระบุข้อความว่า “ไม่เลือก เพื่อไทย เด็ดขาด ถ้ายังเป็น กรรมการบริหารพรรค ดิฉันจะตัดสินใจบนฐานคิด 6 ข้อนี้
1.เพื่อไทยเคยฉีก MOU อย่างหน้าด้าน ๆ มาแล้ว พึ่งผ่านมาหมาด ๆ เป็นแผลสดที่ความเจ็บยังไม่จางหาย ทำลายโอกาสพี่น้องคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนขั้วการเมือง ทรยศประชาชน
2.เพื่อไทย มึกองทัพ iO ทำลาย พรรคประชาชน อย่างต่อเนื่อง ดิฉันเคยส่งคนไปแฝงตัวได้ทราบด้านลึกทั้งหมด มึแต่ริษยาไม่เคยเห็นเป็นพี่น้อง
3.สว.เป็นของสีน้ำเงิน ไม่ใช่สีแดง มีโอกาสผ่านเรื่องประชามติแก้รธน.มากกว่า
4.ภูมิใจไทยจะเป็น “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” ที่ควบคุมง่ายกว่า ถ้าไม่โหวตอะไรให้รัฐบาลภูมิใจไทยก็ล้มทันที ตรงข้ามกับเพื่อไทยที่มีเสียงมากกว่า ถ้าเบี้ยวก็ควบคุมยากกว่า มีโอกาสจะไม่ยุบสภาในกำหนด 4 เดือนสูงกว่า
5.เปลี่ยนแกนนำรัฐบาลมีผลดีกับสถานการณ์ชายแดนมากกว่าให้เป็นรัฐบาลเดิม
6.เพื่อไทยไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ชัดเจนว่าเป็นเพียง “บริษัทจำกัด” ที่ทุกคนเป็นลูกจ้าง ทักษิณ
เรื่องเขากระโดงไม่ต้องจัดการอะไร เพราะมันเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้ว”
