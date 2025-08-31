‘เดชอิศม์’ ลืมแจ้ง ‘เฉลิมชัย’ ร่วมวงคุย ‘พท.-ปชน.’ชี้หากสมาชิกปชป.หนุน ภท. ถือว่าไปในนามส่วนตัว ไม่ใช่มติพรรค
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่ทำการพรรคประชาชน นายเดชอิศม์ ขาวทอง ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ยังไม่ทราบ ว่าจะเดินทางมาร่วมเจรจากับพรรคประชาชนในวันนี้ด้วย ว่า “อ้าว พี่ลืมบอกพี่ต่อ”
ผู้สื่อข่าวถามว่า การมาพูดคุยในวันนี้ถือเป็นมติพรรคหรือในนามส่วนตัว หรือต้องโทรบอกนายเฉลิมชัยก่อน นายเดชอิศม์กล่าวว่า ไม่ต้อง วันนี้มาฟังเขา เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย และไม่ตอบว่าการมาวันนี้ ถือเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่
เมื่อถามว่าพรรคได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า บางส่วนจะร่วมโหวตสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย นายเดชอิศม์กล่าวว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ จะไปร่วมกับพรรคอื่น ต้องมีการเทียบเชิญเป็นมติร่วม การไปส่วนตัวไม่ถือว่าไปในนามพรรค
เมื่อถามกรณีที่นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ไปปรากฏตัวพรรคภูมิใจไทย ได้พูดคุยกับพรรคหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า ไม่มี และไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็กว่าลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วหรือยัง
