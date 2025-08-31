เริ่มแล้ว! ม็อบต้านรัฐบาลเพื่อไทย น.1 ปรับแผนดูแลการชุมนุม ทำเซอร์วิสเลน หวั่นกระทบจราจร
เริ่มแล้ว! ม็อบต้านรัฐบาลเพื่อไทย ด้านผู้การ น.1 ปรับแผนดูแลการชุมนุม ทำเซอร์วิสเลนเต็มรูปแบบ หวั่นกระทบการจราจรเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา พร้อมเตือนมิจฉาชีพให้หยุดการกระทำ หลังระดมชุดสืบสวนบช.น.เฝ้าระวังพื้นที่
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ที่นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายนิติธร ล้ำเหลือ นายพิชิต ไชยมงคล จัดการชุมนุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงพลังและส่งสัญญาณไปยังพรรคการเมืองที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ว่า ประชาชนไม่ต้องให้ พรรคเพื่อไทยบริหารประเทศอีกต่อไป
บรรยากาศช่วงเช้าประชาชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมยังถือว่าไม่มาก คาดว่าในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนจะทยอยเดินทางมามากขึ้น และในช่วงเวลา 14.00 น. จะมีการขึ้นปราศรัยโดย นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ และในช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป มีแกนนำที่น่าจับตาในการขึ้นปราศรัยคือ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา และนายจตุพร พรหมพันธุ์ ปราศรัยเป็นคนสุดท้าย
ด้าน พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 เปิดเผยภายหลังการนำกำลังสุนัขตำรวจ และอีโอดีเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ชุมนุมเพื่อดูแลความปลอดภัยว่า แนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจวันนี้ จะมีทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุมและประชาชนโดยรอบ ดูแลการจัดการจราจร โดยการทำเซอร์วิสเลน ไม่ให้การจราจรเกิดการล็อกบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมถึงได้ประสานศูนย์ส่งกลับและสำนักแพทย์ กทม. เพื่อมาดูแลผู้ชุมนุมในการปฐมพยาบาลและผู้เจ็บป่วย
ทั้งนี้แกนนำการชุมนุมได้มาแจ้งจัดการชุมนุมแล้ว โดยยืนยันว่าจะชุมนุมตามกรอบของกฎหมายและเลือกตามกำหนดเวลา ซึ่งวันนี้ตำรวจได้นำสนัข K9 และอีโอดีเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยให้ผู้ชุมุนม เพื่อดูแลความปลอดภัย และขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจราจร ขณะนี้ยังอยู่ในระดับปกติ แต่หากการชุมนุมหนาแน่นตำรวจก็ได้จัดทำเซอร์วิสเลนในการดูแลการจราจรแล้ว ซึ่งทางผู้ชุมนุมยืนยันว่า จะไม่ปิดการจราจรแบบ 100% ดังนั้นประชาชนจะสามารถสัญจรเคลื่อนตัวได้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่ช่วงเย็นอาจจะมีการชะลอตัวบ้าง นอกจากนี้ ตำรวจมีการตั้งด่านป้องกันเหตุและเฝ้าระวังด้วย ทำให้ภาพรวมการดูแลการชุมนุมวันนี้ได้ประสานการปฏิบัติทุกภาคส่วน
โดยการดูแลความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้ พล.ต.ต.อัฐธพร เปิดเผยว่า ได้มีการปรับแผนการชุมนุมจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะแผนการดูแลการจราจร เพราะการชุมนุมครั้งแรกกับครั้งที่สอง พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกิดการล็อกตัวเข้าไม่ได้และกระทบการจราจรเป็นวงกว้าง ทำให้วันนี้ต้องปรับแผนจากการชุมนุม โดยการระดมกำลังจากตำรวจจาก บก.จร.มา 80 นาย เพื่อดูแลการจราจรเพื่อให้สะดวกปลอดภัยกับการสัญจร
สำหรับการประเมินการชุมนุมวันนี้ ทางตำรวจได้ประเมินมวลชนที่จะมาชุมนุมวันนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือมวลชนหลักและมวลชนกระแส โดยจะต้องมีการประเมินในช่วงบ่ายอีกครั้ง ซึ่งทางตำรวจจะมีศูนย์โดรน บช.น. ในการบินตรวจการจราจรและนับจำนวนผู้ชุมนุม รวมถึงมีกำลังตำรวจของศูนย์สืบ บช.น. 153 นาย แบ่งพื้นที่การดูแล 8 โซน เพื่อเฝ้าระวังทั้งมิจฉาชีพและสิ่งอันตรายที่จะเข้ามาสู่ที่ชุมนุมด้วย เพราะเมื่อช่วงเช้าสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับและบุคคลต้องสงสัยได้ จึงขอเตือนมิจฉาชีพให้หยุดการกระทำดังกล่าว