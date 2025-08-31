โพลสะท้อนเสียงคนไทย 30.5% ไม่อยากเห็น ปชน.จับมือ ภท. ระบุดีลการเมืองช่วย 44 ส.ส.
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 1,500 คน สอบถามเรื่อง “ทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล ของพรรคประชาชน”
โดยแบบสอบถามระบุว่า อยากเห็นพรรคประชาชน จับมือกับ พรรคภูมิใจไทย ในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งเสียงผู้สำรวจส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ไม่อยากเห็น 30.5% และไม่อยากเห็นอย่างยิ่ง 12.9% ขณะเดียวกันผู้ให้สำรวจบางส่วนลงความเห็นว่า อยากเห็นอย่างยิ่ง 13.5% และอยากเห็น 12.8% สำหรับส่วนที่เหลืออีก 20.2% ระบุว่า ไม่แน่ใจ
ส่วนคำถามว่า “สาเหตุใดที่เป็นไปได้มากที่สุด ที่พรรคประชาชนจะตัดสินใจสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย” ผลสำรวจปรากฏว่า เพื่อทำข้อตกลงทางการเมืองในการช่วยเหลือกลุ่ม ส.ส.44 คน ให้พ้นผิด 42.5% มีอุดมการณ์และนโยบายที่สอดคล้องกัน 17.4% เพื่อสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 15.5% และเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ต่อได้ 10.4%
และเมื่อถามถึงมุมมองต่อการที่พรรคใหญ่สองพรรคจับมือกันจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อระบบการเมืองไทยในภาพรวมอย่างไรบ้าง ผลสำรวจออกมาว่า ผลเสียมากกว่า 62.9% ผลดีมากกว่า 7.7% และยังไม่แน่ใจ 29.4%